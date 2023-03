Efes bez DVOJICE najboljih igrača, crveno-bijeli bez prava na grešku!

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda ima skor 11-15 i ima tri pobjede manje od prvog tima iznad "crte" za Top 8, Žalgirisa koji ima učinak 14-13. Sa druge strane, Efes je prvi ispod te crte, sa učinkom 13-12 i sa imperativom pobjede.

Efes će večeras igrati protiv Crvene zvezde bez dvojice najboljih igrača - Vasilije Micić je već nedeljama povrijeđen, a večeras neće biti ni Šejna Larkina, prvog napadača ekipe!

Srpski as Vasilije Micić neće moći da igra zbog povrede i to je na dan utakmice potvrdio i njegov agent Miodrag Miško Ražnatović. On je istom objavom "pecnuo" i pojedine medije koji su prenijeli da će Micić napustiti njegovu agenciju Beobasket i preći u "Vaserman"

"Igramo protiv ekipe koja je evropski prvak, kompletna su ekipa sa igračima koji igraju jedna na jedan, igraju pik en rol, odlično šutiraju… Mislim da u ovoj situaciji više sebe moramo da gledamo. Da igramo sa samopouzdanjem i agresivnošću koje smo imali ranije i onda da vidimo… Još imamo realne šanse za TOP 8, ovo iskreno kažem. Ali da bismo imali te realne šanse, moramo da počnemo da pobjeđujemo. Teško je posle onakvog izdanja u Zagrebu koje smo imali. Svima je teško. Svjesni smo toga, da je to prošlost i da pristup igri nikad više ne smije da se ponovi. Mi možemo da izgubimo, ali jedan igrač Zvezde mora da ima drugačiji pristup. I zbog naših navijača čiju veličinu još jednom moram da istaknem. Posle takvog poraza su nas podržali. Mislim da ponekad neko treba da te lupi malo šamarčinom, da se osvijestiš, da vidiš gdje si. A ne da si gore, nego da stojiš čvrtso na zemlji", rekao je trener Crvene zvezde Duško Ivanović.