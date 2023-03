Nikos Papas pričao je o problemima Panatinaikosa.

Izvor: MN Press, Antonis Nikolopoulos/Eurokinissi Sports

Dejan Radonjić napustio je Panatinaikos posle sporazumnog dogovora o prekidu saradnje. Stvari između njega i grčkog kluba nisu išle onako kako su se nadali, tako da je donijeta ovakva odluka. Posle svega što se dogodilo iskusni grčki košarkaš Nikos Papas pričao je o tom periodu.

Nije mu se dopalo kako je sve to izgledalo kada je crnogorski stručnjak bio na klupi. "Slika se mijenja i to svi mogu da vide, vraćamo se u normalu. Dug put je pred nama, od potpune anarhije do normalnosti. Prethodni trener imao je određenu filozofiju koja vjerovatno nije odgovarala. Svaki stručnjak ima svoj kurs i filozolfiju, samo što ova izgleda nije odgovarala standardima Panatinaikosa", rekao je Papas.

Đanmarko Poceko se predomislio, pa je Hristos Serelis sjeo na užarenu klupu grčkog kluba. "Ono što vidim za sada me čini zadovoljnim, krećemo se u dobrom pravcu, težak posao nas čeka. Serelis je veliki radnik, ima apetit za pobjedom i nadam se da će rezultati doći", zaključio je Papas.