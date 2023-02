Dejan Radonjić odlazi sa mjesta trenera Panatinaikosa, ali na njegovo mjesto neće doći Đanmarko Poceko...

Dejan Radonjić napušta Panatinaikos, došlo je do dogovora između dvije strane oko isplate i samo je pitanje momenta kada će to i zvanično biti potvrđeno. Na njegovo mjesto trebalo je da dođe Đanmarko Poceko, ali se to izgleda neće dogoditi. Grčki mediji prenose da je italijanski stručnjak odlučio da odbije ponudu.