Arsenal je u prvom meču slavio rezultatom 3:0, a trener Reala Karlo Anćeloti vjeruje u potpuni preokret.

Fudbaleri Real Madrida dočekuju Arsenal u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona

„Imamo kvalitet da preokrenemo stvari u svoju korist, a imamo i posvećenost i iskustvo, a i navijače. Sve što nam je potrebno imamo, sada je na nama da damo sve od sebe. Mentalno smo na dobrom mjestu, treba dobro da kontrolišemo utakmicu“, rekao je Anćeloti na početku konferencije.

„Santijago Bernabeu ima magiju, svi znaju koliko je specifična atmosfera. Sjutra će nam biti potrebno po malo od svega – kvalitet i potpuni performans, fizički, pojedinačno i kolektivno. Ni jedna od tih ne smije da krene naopako. Motivacija je tu, a sada samo želim da igrači budu smireni pred meč. Ja znam da ćemo dati sve od sebe“, dodao je trener Reala.

Pohvalio je Anćeloti rivala:

„Arsenal je možda mlad tim, ali to je tim koji je izuzetno organizovan. Mikel Arteta radi sa tim timom jako dugo i oni imaju veoma jasnu ideju kako treba da igraju, i ofanzivno i defanzivno. A kada imate to, onda je lako da se fokusirate na ono što treba da radite u konkretnoj situaciji“.

Ne smatra Anćeloti da je od posebnog značaja da Real već na početku meča da gol kako bi imao vremena i snage za preokret:

„Mislim da to nije važno. Naravno, uvijek je dobro kada rano date gol u važnoj utakmici. Ono što je najvažnije za mene je da imamo kontrolu nad utakmicom. Sve se svodi na to da probate da date svoj maksimum na početku, da uspostavite kontrolu i kada to imate, možete da postignete gol u bilo kom minutu“.

Meč u Madridu igra se u srijedu od 21 sat.