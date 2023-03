Košarkaši Crvene Zvezde upisali su novi poraz u Evroligi, i tako se praktično oprostili od plasmana u "top8". Beograđanima nije pomogao ni dugo iščekivani povratak Fakunda Kampaca, koji jeste ubacio 16 poena, ali je meč završio sa očajnim procentom šuta iz igre.

"Crveno-bijeli" su prokockali pobedu protiv Bajerna u Minhenu i na kraju su izgubili rezultatom 87:80.

Zvezda je na pet minuta do kraja utakmice imala devet poena prednosti (66:75), a od tog trenutka je Bajern napravio seriju 21:5, a u poslednjoj četvrtini Beograđani su primili čak 35 poena.

Kasijus Vinston je odlično otvorio meč i već na poluvremenu je imao 16 poena.

Najviše zahvaljujući njemu, ali i Zvezdinom lošijem startu druge četvrtine, Bajern je na poluvremenu imao prednost rezultatom 41:38.

Međutim, uslijedila je neverovatna treća četvrtina gostiju.

Kao da je Duško Ivanović razmrdao svoj tim koji je treću dionicu odigrao maestralno.

Bajern je gotovo šest minuta bio bez poena, dok su se na drugoj strani ređali odlični potezi debitanta u Evroligi, Fakunda Kampaca, kao i Petruševa i Vildoze.

"Crveno-beli" su stigli nadomak dvocifrene prednosti, ali je u završnici te četvrtine Bajern uspio da veže sedam poena i potpuno se rezultatski vrati.

Na početku poslednjih 10 minuta na semaforu je pisalo "52:56", a crveno-beli su imali i plus devet na sredini poslednje četvrtine. Ipak, to nije bilo dovoljno ekipi Duška Ivanovića da zabilježi pobjedu.

Vladimir Lučić je postigao 20 poena zahvaljujući četiri pogođene trojke i četiri pogođena šuta za dva poena. Isto toliko imao je i Kasijus Vinston, dok je dvocifren bio i Gifaj sa 11 poena.

U Crvenoj zvezdi Vildoza je bio najefikasniji sa 18 poena uz dve pogođene trojke iz devet pokušaja, a imao je i pet asistencija. Fakundo Kampaco je postigao 16 poena uz sedam asistencija i šut iz igre četiri od 15. Imao je plejmejker i sedam asistencija.

Nemanja Nedović je postigao 15 poena, a Zvezda sada ima učinak od 11 pobeda i 15 poraza i, realno gledano, nalazi se daleko od plasmana u Top 8.

Svoj komentar utakmice dao je i crnogorski stručnjak, vidno nezadovoljan poslije novog poraza:

"Čista demonstracija da je košarka igra koja se igra 40 minuta, ne 37, 38, 39, već samo 40. Protiv Žalgirisa imamo prednost, čekamo da vrijeme prođe. Utakmica je 40 minuta i moramo imati fokus 40 minuta. Pokušao je da igra (Kampaco), da se bori. On je bio sa reprezentacijom, možda mu je to bio problem, što on nije igrao bolje. On je veoma važan za nas i igrao je dobro. Nade nisu ugašene, Zvezda se neće predati, ja se nikad ne predajem. Ova ekipa se ne predaje do zadnjeg momenta, ako dođe do toga da nemamo šanse i tad ćemo se boriti. Najviše zbog ove publike što je ovde i što nas svuda prati. To je motiv da budemo tužni zbog naših navijača."