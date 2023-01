Fakundo Kampaco pričao je sa novinarima pred meč sa Realom.

Crvena zvjezda u duplom kolu Evrolige igra u "Pioniru" oba meča, prvo protiv madridskog Reala, pa onda protiv Monaka. Uoči okršaja sa španskim klubom sa novinarima je razgovarao Fakundo Kampaco. Iako zbog kazne nema pravo da igra u elitnom takmičenju sve do početka marta, on je odgovarao na pitanja medija.

Prije svega toga napravio je šou kada je stao pred kamere da priča o očekivanjima pred naredni meč. "Pa, ja ne igram. Ali, kad me već pitate... Biće teška utakmica, moramo da budemo perfektni, Real je opasan na svim pozicijama i sposoban da poentira iz svakog dijela terena. Imaju dobre igrače, ako jedan igra dobro, drugi će biti još bolji, moramo da igramo pametno i da iskoristimo prednost domaćeg terena", rekao je Kampaco.

Svakako je najveća opasnost Valter Tavares, sjajni centar koji je često znao da bude neriješiva enigma za crveno-bijele. "Igra na sjajnom nivou, većem nego kada smo igrali zajedno u Realu, dominira sada. Moramo da budemo agresivni na njemu i da igramo sa dosta energije."

Uz to je argentinski plejmejker istakao i jedan detalj koji bi mogao da bude ključ - izgubljene lopte. Sve to dodatno otežava činjenica da Duško Ivanović kuburi sa plejmejkerima, povrijeđeni su Luka Vildoza i Nikola Ivanović, Kampaco je kažnjen..."Moramo da smanjimo broj izgubljenih lopti i da igramo pametno, ako budemo gubili lopte, oni će poentirati, dobri su u igri u tranziciji. Neophodno je da spriječimo brze kontre i da kontrolišemo skok. Ukoliko to učinimo, bićemo bliži uspjehu", zaključio je Kampaco.