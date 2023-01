Plejmejker Crvene zvezde jedva dočekao da istrči na parket i da pomogne saigračima.

Izvor: MN Press

Fakundo Kampaco vodio je Crvenu zvezdu ka ubedljivoj pobedi u Skoplju i pokazao svima koliko mu se igra košarka. Na terenu je proveo 29 minuta, ubacio 23 poena, uz devet asistencija i sedam skokova. Posle utakmice, u razgovoru sa novinarima priznao je koliko mu znači podrška saigrača, navijača i svih koji bi hteli da ga što pre vide na parketu.

"To mi znači mnogo. Njihova podrška, podrška mojih prijatelja, košarkaških navijača, Crvene zvezde... Mojih saigrača sa majicama... Sve to mi znači mnogo i velika je stvar za mene. Pokazuje mi ljubav i ovakve utakmice igram sa mnogo energije zbog toga. Motivišu me svakodnevno da pobeđujem sa njima", izjavio je on u Skoplju.

Kampaco će, ipak, biti prinuđen da odsedi pored terena i naredne dve utakmice Crvene zvezde - protiv Reala u utorak u Pioniru i protiv Monaka, na istom mestu, a naredni put biće sa saigračima u akciji u nedelju, na gostovanju Budućnosti u derbiju ABA lige.

Argentinac prema trenutnom stanju stvari nema pravo nastupa do marta, jer je Evroliga oštro kaznila Zvezdu zbog kašnjenja u izmirivanju obaveza prema igračima i trenerima.