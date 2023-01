Čovjek koji ima ovlašćenja da skine suspenziju Crvenoj zvezdi Maršal Glikman otkrio je da je Crvena zvezda svoje finansijske obaveze riješila.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je kažnjena od strane Evrolige i neće moći da registruje nove igrače ni trenere do 28. februara 2023. godine. To znači da će do tada Fakundo Kampaco moći da igra samo u ABA ligi, a Evroliga je u svom saopštenju povodom odluke o kazni istakla nekoliko razloga za ovakvu odluku.

Jedan od razloga bile su zakasnjele isplate crveno-bijelih prema igračima za prethodne, ali i ovu sezonu, a sada sa istog mesta dolazi informacija da je to sve riješeno! Izvršni direktor Evrolige Maršal Glikman je izašao u javnost i pričao o cijelom slučaju.

"Ovo je razočaravajuće jer uvijek želimo najbolje irače na terenu. Frustrirajuće je to što ozbiljni prekršaji pravila o finansijskoj stabilnosti i fer pleju od strane kluba onemogućavaju registraciju sjajnih igrača do kraja februara", počeo je Glikman i istakao zbog čega je Zvezda kažnjena: "Kao zvaničnici lige moramo da se postaramo da svi timovi poštuju ista pravila i to je razlog zbog čega su nezavisna regulatorna tijela izdala ovakvu sankciju", navodi on.

Izvor: Youtube/ALSD

Ipak nakon svega toga, on je istakao da je Crvena zvezda svoje finansijske obaveze prema bivšim i sadašnjim igračima izmirila.

"Drago nam je da su sve zaostale isplate riješene, ali je bitno da Crvena zvezda ima istinsku posvećenost prema poštovanju svih pravila u budućnosti i ja vjerujem da to i jeste tako., kada se uzmu u obzir naši razgovori sa klubom", naglasio je Glikman.

Ovo bi mogao da bude i dobar znak za crveno-bijele jer oni osim na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani na odluku o kazni mogu da se žale i Glikmanu koji kao izvršni direktor takmičenja ima pravo da ukine suspenziju.