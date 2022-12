Direktor Crvene zvezde govorio o trenutnoj situaciji sa Argentincem.

Izvor: MN Press/Radio-televizija Srbije/Screenshot

Crvena zvezda nije uspela da registruje Fakunda Kampaca za Evroligu, a o tome je u jutarnjem programu Radio-televizije Srbije govorio Nemanja Vasiljević, direktor KK Crvena zvezda.

Fakundo je već debitovao za Zvezdu, igrao je protiv Borca iz Čačka u ABA ligi. Mi imamo privremenu zabranu registracije igrača za Evroligu, sve što je traženo od nas uradili smo, sve što je trebalo da se isplati, isplaćeno je. Čekamo konačan odgovor Evrolige. Imamo 'problem' što su na zapadu božićni i novogodišnji praznici, neradni su dani, pa verujem da će se to rešiti u narednim danima", rekao je on.

Zvezda će bez Argentinca igrati u spektaklu protiv Barselone za Novu godinu (petak, 19), kao što je bez njega nastupila i protiv Olimpijakosa u Atini prošle nedelje. U međuvremenu je imao atraktivan debi protiv Borca iz Čačka u ABA ligi u nedelju u "Pioniru".

"Fakundo Kampaco je možda i najbolji strani igrač koji je došao da igra na ovim prostorima, u NBA je otišao kao najbolji plejmejker Evrolige i to samo govori o kvalitetu Zvezde, čim se opredelio da od mnogo klubova u Evropi dođe ovde da igra. Postali smo atraktivni za Latinoamerikance i to je još jedna činjenica za to kakav rejting ima Zvezda, jer svi ti igrači pre potpistivanja za neki klub razgovaraju međusobno. Luka Vildoza mislim da prvi put ima ovakvu ulogu kao u Zvezdi i da igra najbolju košarku u karijeri, što mu sigurno prija".