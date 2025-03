Za zvučni top srpska javnost prvi put je čula 2022. godine, ali nikada nije uvedeno u upotrebu kod nas, rekao je general Rakić.

Izvor: RTS/PrintScreen

Brigadni general Vojske Srbije Slavko Rakić rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da "zvučni top" Vojska niti posjeduje niti koristi i da tokom održanog skupa u subotu u Beogradu, nije upotrebljeno.

Građani koji su stajali u Ulici Kralja Milana, tokom petnaestominutne tišine na skupu 15. za 15, kažu da su osjetili nešto poput nadolazećeg zvuka velike brzine nakon čega je nastao stampedo.

"Kada je u pitanju korišćenje zvučnog topa, on koristi zvučni sistem koji se povećava znatno iznad nivoa zvučnog sistema ljudi i drugih živih bića. Ovo što smo vidjeli ne liči na to. Efekat koji se ostavruje je pojačan zvučni snimak i on bi morao da se čuje, a to na snimcima nema", objasnio je brigadni general Rakić.

On kaže i da spontano pomijeranje ljudi na lijevu i desnu stranu koje se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama takođe nije karakteristično kod dejstva zvučnog topa.

Kaže da se zvučni top koristi u SAD prilikom razbijanja demonstracija, kao i kod nekih spasilačkih misija, recimo posle razornih zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda kada treba poslati poruku. Takođe, kaže da je "gotovo nemoguće ne vidjeti zvučni top, jer on mora da bude u liniji dejstva".

Govoreći o navodima da je na zgradi predsjedništva viđeno neobično oružje, za koje pojedini vjeruju da je moglo da bude upotrebljeno u tu svrhu, brigadni general Vojske Srbije odlučno demantuje.

"Sredstvo koje je primijećeno na zgradi Predsjedništva, riječ je o anti-dron pušci koja ometa rad drona i služi da ga onesposobi, obori ili vrati", rekao je Rakić.

Takođe, kaže i da vibriranje tla za koje pojedinci kažu da su ga osjetili tokom incidenta "nikako se ne može dovesti u vezu sa dejstvom zvučnog topa". Za zvučni top srpska javnost prvi put je čula 2022. godine, ali nikada nije uvedeno u upotrebu kod nas.

"Sa tim sredstvom Vojska Srbije nije imala kontakt", ističe Rakić.

Oštećenje sluha i dezorjentacija osnovni su simptomi posle upotrebe zvučnog topa kod onih koji su mu bili izloženi, objasnio je na kraju razgovora za RTS brigadni general Vosjke Srbije Slavko Rakić.

(RTS, Mondo)