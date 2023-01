Argentinac veoma teško podnosi to što mu je Evroliga zabranila nastupe sve do marta

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Crvena zvezda pobedila je Valensiju u Španiji, ali taj meč kao da je prethodnih dana pao u drugi plan posle drastične kazne koju je Evroliga izrekla srpskom klubu zbog kašnjenja sa isplatama. Fakundo Kampaco zbog te sankcije još nije registrovan i neće ni biti do marta, a odmah nakon meča priznao je koliko to teško podnosi.

U intervjuu za "Sport klub", on je rekao da se nada da će se nešto uskoro promeniti. "Osećam se tužno zato što samo želim da igram košarku. Došao sam u Zvezdu zato što želim da igram i ABA ligu i Evroligu, a to se izgleda neće dogoditi do marta… Držim palčeve i nadam se da će se sve srediti. Zahvalan sam saigračima (zbog majica 'oslobodite Fakua'), mnogo ljudi mi pokazuje dosta ljubavi, ljubaznosti i podrške, srećan sam zbog toga“, rekao je Kampaco.

Crvena zvezda otputovala je pravo iz Španije u Skoplje, gde će u nedelju igrati protiv MZT-a, a Kampaco će biti u timu. Ipak, on nije došao u Srbiju samo zbog ABA lige, već pre svega zbog najjačeg evropskog takmičenja. "Nadam se i želim da se nešto promeni, da ću zaigrati što pre, ali to nije u mojim rukama, ne mogu to da kontrolišem. Zato ću da usmerim svoju energiju na to da dobro treniram, da budem dobar saigrač i da podržavam tim kada nisam na parketu. Ali zaista se nadam da će nešto promeniti, stvarno mi se igra u Evroligi", dodao je dvostruki šampion Evrolige sa Realom.

Odlukom Evrolige kažnjeni su i klub i igrač, koji sa slučajem koji je u pitanju nema ništa.