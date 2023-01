Crvena zvezda neće moći da registruje igrače do marta, a evo šta su glavni razlozi za to prema saopštenju Evrolige.

Izvor: MN Press

Evroliga je ozbiljno kaznila Crvenu zvezdu tako što joj je izrekla zabranu registracije novih košarkaša do 28. februara 2023. godine. To znači da crveno-bijeli neće moći da registruju Fakunda Kampaca do marta i da će sjajni Argentinac propustiti narednih devet mečeva u Evroligi, uključujući i "večiti derbi" sa Partizanom 27. januara.

Crveno-bijeli su kažnjeni zbog nekoliko propusta i prekršaja, a zvanično saopštenje Evrolige jasno navodi šta je u pitanju. Navodi se da Crvena zvezda duguje novac igračima, kako za ovu tako i za neke prethodne sezone.

Takođe se ističe da je klub Evroligi plasirao netačne informacije, a kao posebna otežavajuća okolnost uzeto je to što je prethodno Zvezda dva puta kažnjena za slične prekršaje. To nije sve, jer ova suspenzija bi mogla da bude uvod u još veće i ozbiljnije sankcije, pa čak i u oduzimanje bodova!

"Sankcije su takve zbog ozbiljnosti prekršaja koji se tiču zakasnjelih isplata igračima u ovoj i prethodnim sezonama, kao i zbog netačnih informacija koje je klub davao i tako je doazio do nepoštene prednosti. Panel je takođe uzeo u obzir i to što je Crvena zvezda u prethodnim godinama dva puta kažnjena i ovo je upozorenje za klub za sve moguće buduće prekršaje koji bi mogli da vode i do toga da se ekipi oduzimaju pobjede", navodi se u saopštenju Evrolige.

Crveno-bijeli su najavili da će se na ovakvu odluku žaliti i da će probati da što prije registruju svoje najnovije pojačanje, ali kako je navela Evroliga u svom saopštenju to će biti moguće samo pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani.