Crvena zvezda je oštećena protiv Barselone, Nikola Mirotić gazio je aut liniju.

Izvor: SK1/Screenshot

Crvena zvezda je oštećena protiv Barselone, Nikola Mirotić je zgazio aut liniju pre trojke za produžetak. To je priznala i Evroliga koja se oglasila u saopštenju na svom zvaničnom sajtu. Tako je priznala da je sudijska trojka Robert Lotermozer, Emin Mogulkoč i Are Haliko napravila veliki previd u Beogradu.

Španski tim slavio je posle produžetka u "Pioniru" (99:94), a u poslednjim sekundama regularnog dela Mirotić je pogodio trojku uz zvuk sirene i odveo meč u dodatnih pet minuta (84:84). "Na meču Zvezde i Barselone, na 8,2 asekunde pre kraja u četvrto jdeonici, lopta je došla do Korija Higinsa koji je preneo i dodao do Nikole Mirotića koji je prilikom prijema lopte nagazio aut liniju i tako napravio grešku. Lopta je trebalo da pripadne Zvezdi na 3,3 sekunde pre kraja", navodi se u saopštenju.

O tome je posle meča u srpskoj prestonici pričao i sam as Barse kada su mu srpski novinari rekli da je gazio liniju. "Nisam znao, to je nova informacija za mene. Vidiš kakve su sudije... Kako posle da im ne zvižde?! Šokiran sam, iskreno. Te stvari ne bi smele da se dešavaju, s obzirom da imamo toliko kamera i sisteme za praćenje dešavanja na terenu. Ne sumnjam u to što se priča, verujem da sam gazio liniju, ali nisam znao to do sada", kazao je Mirotić.

Nije to jedina loša vest za crveno-bele, pošto se na samom početku meča povredio Luka Vildoza. Argentinski plejmejker napustio je igru, otišao u svlačionicu i nije se vraćao na parket. Čekaju se prve zvanične informacije o tome koliko dugo će biti van terena, a očekuje se da uskoro klub reši administrativne probleme sa Evroligom i registruje Fakunda Kampaca za elitno takmičenje. Sledi gostovanje Splitu (2. januar), pa meč sa Valensijom u Španiji (6. januar).