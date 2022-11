Duško Ivanović je trener koga bivši igrači ili obožavaju ili kritikuju!

Izvor: MN Press /Tweet/Pavle Đorđević

Duško Ivanović je seo na klupu Crvene zvezde i odmah doneo pozitivan impuls! U neizvesnoj završnici poslednjeg meča dobijen je Asvel i tako je dupliran broj pobheda u Evroligi, a o novom šefu struke crveno-belih mnogi su pričali. Neki američki košarkaši su se žalili na njegov rad, ali neki bivši košarkaši su ga i hvalili kao najboljeg trenera sa kojim su radili.

Tako je za MONDO Igor Rakočević pričao o tome šta će donuheti Ivanović Zvezdi, a u jednom gostovanju emisiji "U obruču" TV Arena sport Mirza Teletović se takođe prisjetio rada sa crnogorskim stručnjakom. Upravo je kod njega u Baskoniji igrao tako dobro da je došao i do NBA nivoa!

"Duško Ivanović je trener koji je mene najviše naučio. To je čovjek prema kome imam ogroman respekt i poštovanje. Neko ko je dobar trener, dobar psiholog. Neko ko razumije svoje igrače ne samo sa te košarkaške strane nego i sa te karakterne. Koliko je ko sposoban da uradi neke stvari. Stvarno je znao da napravi tu klasifikaciju igrača i kako da ih drži i ubacuje u igru", rekao je Teletović za TV Arena sport.

Mnogo se pričalo o njegovim napornim treninzima i oni zaista jesu takvi, ali sa razlogom. Kako kaže bivši igrač Bruklina, Finiksa i Milvokija, samo tako može da se napreduje.

"Zahtjeva da se naporno radi, on je i sam kao igrač bio takav da je naporno radio i ne samo kao igrač nego i kao trener. Znamo odakle je počeo kao trener i dokle je došao. Uglavnom za Duška kažem sve najbolje. Napravio me igračem koji jesam i promjenio je čitav moj mentalni sklop prema košarci", rekao je on, pa onda pojasnio kako je to kod Duška Ivanovića počeo drugačije da gleda na košarku:

"Ne znam ni ja, sad gledam, ja kada sam igrao košarku uvijek sam je igrao, kao da je to neka igra. Ali Duško me naučio da je to borba za život i smrt kad si na terenu. Kada zavežeš patike i uđeš na teren nema tu prijatelja, nema pozdravljanja. Meni su to posle zamjerali prijatelji u drugih ekipama protiv kojih sam igrao, jer ih nisam pozdravljao. Mene to nije interesovalo, idemo na teren, meni je Duško rekao da treba sve da vas premlatim i da dobijemo bilo kako. Duško mi je usadio da tim nekim teškim radom možeš da promijeniš šta god hoćeš", završio je Teletović.