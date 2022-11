Bivši igrač Baskonije ostao je ljut na crnogorskog trenera kod kojeg je poslije velikog kiksa dobio otkaz

Izvor: Profimedia/MN Press

Kanadski košarkaš Nik Stauskas javno je kritikovao novog trenera Crvene zvezde Duška Ivanovića, sa kojim se u Baskoniji rastao nekoliko mjeseci prije isteka svog ugovora. On je tada napravio veliki kiks u derbiju protiv Real Madrida, kada je neshvatljivim padom koncentracije "prosuo" pobjedu svog tima u završnici i nedugo poslie toga je napustio Vitoriju. Ivanović je potom vodio tu ekipu do titule prvaka Španije, a Stauskas se više nije vraćao u Evropu.

"Igrao sam za njega u Baskoniji i osjećaj je bio kao da da sam u vojsci. Uzeo mi je svu zabavu iz košarke. Njegova ideologija je nazadna na taj način da, ako izgubiš, onda on smatra da se to dogodilo jer se nisi dovoljno trudio i zbog toga te kazni trčanjem sledećeg dana. On je jedini razlog zbog kojeg odbijam da ikad više igram u Evropi", napisao je Stauskas na društvenim mrežama.

Stauskas je poslije te epizode u Španiji igrao u razvojnim timovima NBA ligaša - Toronto Reptorsa, Denvera, odigrao je dve utakmice za Boston Seltikse i šest za Majami Hit, a sada je u razvojnom timu Seltiksa.

Ivanović je početkom ove nedelje preuzeo Crvenu zvezdu i u četvrtak od 19 ima debi na klupi crveno-bijelih, u meču protiv ASVEL-a. Za razliku od Stauskasa, među bivšim igračima crnogorskog stručnjaka koji su mogli sa njim je i Igor Rakočević, višestruki dobitnik nagrade za najboljeg šutera Evrolige. "Ono što mogu da kažem za njegov rad je da je on izuzetno pravičan trener. Ima svoju filozofiju, ima zadatke koje postavlja pred svakog igrača i ako taj igrač te zadatke ispunjava na treningu i na utakmicama, onda ima i pravo da dobije ono što mu slijedi, što zaslužuje. Duško Ivanović ima filozofiju da uspije da usmjeri igru cijele ekipe tako da se jasno zna ko su lideri ekipe i od kojih igrača se najviše očekuje", rekao je Rakočević o našem stručnjaku.