Crvena zvezda se priprema za meč u Evroligi protiv Bajerna

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sva tri gostovanja smo bili konkurentni, u nekim mečevima bili smo i bolji u nekom periodu, ali već sam isticao - sva tri poraza smo pretrpeli sa većom razlikom od realne. To je ostavilo negativan utisak i kod nas i u javnosti, iako smo u svim tim mečevima imali zaista realnih problema, uz izostanak važnih igrača, što smo pokušali da nadoknadimo"

Crvena zvezda sprema se za petak i za meč Evrolige protiv Bajerna, koji je takođe u prva četiri kola doživeo isto toliko poraza. Trener srpskog i regionalnog šampiona Vladimir Jovanović govorio je u sredu posle treninga o stanju u ekipi, u kojoj bi u petak prvi put ove sezone mogao da bude i rekonvalescent Nemanja Nedović.

"Do samog početka utakmice nećemo znati u kom obimu možemo da koristimo Nemanju. On je motivisan, dobro trenira, ali moramo da budemo oprezni, jer je to najbitnije. Zdravlje igrača je na prvom mestu", rekao je Jovanović u razgovoru sa novinarima u "Pioniru".

Zvezdin trener je objasnio da Džejlen Adams nije na treningu zbog bolesti, a govorio je i o budućem tandemu Luka Vildoza - Nemanja Nedović. "Ta dvojica igrača su napadački potentni i to nam je falilo. Vildoza je za kratko vreme pokazao da je pojačanje. Isto tako, Nemanjini kvaliteti su dobro poznati, došao je da bude lider tima i očekujemo i od njega da povreda prođe, da ga postepeno ubacimo u trenažni i takmičarski proces", dodao je Jovanović.

Zvezda je u sve četiri utakmice u Evroligi bila "u igri" do završnice, u kojoj je posustajala. Jovanović je rekao da je u svim mečevima konačna razlika bila veća od realne. "Sva tri gostovanja smo bili konkurentni, u nekim mečevima bili smo i bolji u nekom periodu, ali već sam isticao - sva tri poraza smo pretrpeli sa većom razlikom od realne. To je ostavilo negativan utisak i kod nas i u javnosti, iako smo u svim tim mečevima imali zaista realnih problema, uz izostanak važnih igrača, što smo pokušali da nadoknadimo", dodao je Zvezdin trener.