Trener Crvene zvezde opširno je govorio o stanju novog lidera ekipe - plejmejkera Luke Vildoze

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts/MN Press

Trener Crvene zvezde Vladimir Jovanović govorio je posle pobede crveno-belih protiv FMP-a o stanju svog novog lidera, Luke Vildoze. Argentinski plejmejker priključio se timu prošle nedelje, odigrao odlično i protiv Reala u petak i protiv "pantera" ovog ponedeljka, a mnogi su primetili da mu je mladi trener redukovao minutažu u obe utakmice. U Madridu je to uradio u završnici, večeras mu je pružio samo 15 minuta, a razlog za obe odluke detaljno je objasnio na konferenciji za novinare.

"Videli ste da smo Luku Vildozu minimalno koristili jer nije potpuno spreman, to morate da znate. Zato je igrao 15 minuta i zato je menjan u nekim trenucima kad je igrao dobro i kad je ekipa igrala dobro. Danas je pokazao kvalitet, karakter, videlo se koliko će nam značiti i koliko mu znači ovaj tim, iako je relativno skoro došao. Rizikovao je i igrao sa malom povredom, kao i drugi momci koji su se stisli i dali sve od sebe da pobedimo", rekao je Jovanović.

"Ako bih vam rekao da sada, konkretno, Vildoza nije trebalo danas da igra ni 15 minuta, ali je igrao da bismo pobedili i da bi se što pre vratio u takmičarski ritam i uklopio sa timom... Verovatno je svaki navijač Zvezde očekivao da igra više, kao što bih i ja očekivao, kao i da ne izlazi iz igre kad igra dobro, ali to nije moguće, jer možemo čoveka da izgubimo na naredna dva meseca. Kako se budu kockice slagale i kako budemo zdravi i na okupu da možemo da zajedno treniramo u kontinuitetu, biće i takvih situacija manje", dodao je Jovanović.

"TO NISAM PRIČAO, ALI JE TAKO"

Zvezdin trener je naglasio da ekipa svakodnevno radi da igra što bolje, da počne da pobeđuje i u Evroligi i da svi u crveno-belom ulažu trud da što pre budu kompletni.

"Imamo padove i uspone u igri i na tome radimo, pričamo. To je apsolutno normalno za početak sezone, za novu ekipu koja od prvog dana nije imala trening u kompletnom sastavu. To nisam pričao, ali to je tako. Vildoza je imao jedan trening, posle povratka iz Španije. Nedović je juče radio prvi trening sa ekipom. Da ne pričam o drugim igračima koji su bili non-stop povređeni. To su stvari koje utiču na ritam igre, na tečnost, koja će doći... Ali ključno je da smo se opteretili. Iako smo izgubili utakmice od protivnika znate kakvih, svaki poraz ostavi trag i ostavi dozu nervoze, to se videlo i večeras, ali ne bi trebalo. Verujem u ove momke, ponašaju se fenomenalno, dobro treniraju i sigurno će to doći", dodao je Jovanović.

Crvena zvezda igraće sledeći meč protiv Bajerna u petak u Evroligi, u hali "Aleksandar Nikolić". Biće to duel dve ekipe sa istim učinkom (0-4), posle kojeg će jedan sastav slaviti prvi trijumf u Evropi ove sezone.