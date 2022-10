Kad god su od starta sezone postigli 80 i više poena, košarkaši Budućnost Volija su pobijedili, na oba fronta. Tako je bilo i protiv Cedevita Olimpije (80:74), u veoma važnom trijumfu “plavih” u ABA ligi, kojim su upisali treću pobjedu u nizu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je ponovo bilo oscilacija u igri, Podgoričani su u najvećem dijelu meča vodili (21:10 u prvoj četvrtini) i kontrolisali rezultat, ali su otpor protivnika slomili tek u posljednjem minutu utakmice.

Prije svega igrom u odbrani, jer su goste sveli na 74 poena, znatno ispod abaligaškog prosjeka u prethodna dva meča (96,5), istina protiv slabijih rivala od Budućnosti (Borca i Splita). Uz to, “plavi” su maksimalno limitirali najjače oružje Cedevita Olimpije, šut za tri poena, pa su gosti u “Morači” šutnuli manje trojki (25) od dotadašnjeg prosjeka (29) i bili dvostruko manje precizniji (25 odsto) od prosjeka iz prva dva kola (50%).

"Neću da pričam o skraćenoj rotaciji i umoru, to je sastavni dio igre. I na najvišem mogućem nivou u Evroligi, kod najkvalitetnijih igrača u Evropi, dešava se da ekipe osciliraju, u svakom kolu to može da se vidi. Mali pad energije ili koncentracije, jedna izmjena, nebitno da li dobra ili loša, može malo da poremeti hemiju unutar petorke. Ono što me čini srećnim je što smo, bez obzira na prazne minute koje smo imali, ipak našli način da se vratimo i kontrolišemo utakmicu svih 40 minuta", kaže trener “plavih” Vladimir Jovanović.

Podgoričani su bili efikasniji u prethodnim pobjedama (93,6 poena po meču), posebno su bolje šutirali za tri poena (11 trojki protiv Splita, devet protiv MZT-a, a 13 protiv Slaska) u odnosu na duel sa hrvatsko-slovenačkim timom, protiv kojeg su Podgoričani samo četiri puta pogodili iza perimetra. Posebno je u tom segmentu zakazao najbolji trojkaš Kameron Rejnolds (6-1), koji prvi put u sezoni pogodio samo jednu trojku…

"Ima jedan prost razlog za to. Dan prije meča smo bili malo uplašeni, jer je Rejnolds dobio udarac u desnu ruku, koja istina nije šuterska. Hitno smo uradili snimanje i ispostavilo se da nije ništa. Ali, bez obzira što je on ljevoruki igrač, to je uticalo na njegove procente. I on će, normalno, morati da se aklimatizuje na način na koji će naši protivnici da ga gledaju. Biće jedna od “meta” odbrambenih zadataka rivala. Cedevita Olimpija je u pojedinim trenucima meča bila veoma fokusirana na njega da ga spriječi da ostane sam. I pored toga, ostajao je sam, mi smo ga nalazili, ali je promašivao, djelimično zbog toga što je imao malu, ali nezgodnu povredu na treningu", ističe Jovanović.

Najbolje partije u dresu “plavih” pružili su Alfa Kaba i Fil But. Obojica su postigli po 18 poena, But i dvije trojke i četiri skoka, a Kaba je imao i devet skokova i četiri ukradene lopte.

"Još uvijek se tražimo kao tim, tražimo jedan drugog, još učimo da igramo jedan sa drugim. To je, sigurno, proces koji se, što se tiče nas, ne odvija kada bi trebalo, po pravilima u predsezoni, već za vrijeme sezone, što je čudno. Ali, većina timova je u toj situaciji, pa smo i mi to prihvatili, živimo sa tim. Nadam se da je ovo vjesnik nekih boljih igara, kako na individualnom, tako i kolektivnom planu", zaključio je Jovanović.

Nepoznat datum povratka na teren Popovića i Ilića

Ni protiv Cedevita Olimpije u rosteru nije bilo Petra Popovića i Alekse Ilića, zbog povreda skočnog zgloba.

"Svaki dan radimo opservaciju njihovog stanja, idemo od dana do dana. Ja sam očekivao da će biti spremni za Cedevita Olimpiju, međutim ljekarski tim, koji je jako ozbiljno bavi igračima, procijenio je da još uvijek nije 100 posto sigurno, i neću da rizikujemo sa igračima. Vidjećemo narednih dana, a odluku donosimo u dan, nemamo nekih dugoročnih planova, niti možemo da ih imamo jer su takve povrede", rekao je trener “plavih”.

