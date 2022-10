U prvom poluvremenu, na evropskoj premijeri protiv Hamburga, bilo je meko i slabo u odbrani (primili 47 poena), naročito, u posljednjih pet minuta poluvremena (rival ubacio 14 poena).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku je odbrana Budućnost Volija bila bolja, agresivnija i čvršća, u posljednjih 10 minuta su gosti postigli samo 10 poena. Ali, u drugom poluvremenu je falio napad, jer su Podgoričani u trećoj i četvrtoj četvrtini upisali tek 27 poena. Takav “zbir” dva poluvremena donio je poraz u “Morači” od njemačkog predstavnika (73:66) u prvom kolu Evrokupa, i već na startu otežao put “plavih” do željene pozicije u grupi B (prve četiri donose prednost domaćeg terena u osmini finala)….

– Mi imamo toliko stvari da popravljamo i mislim da je suviše rano da sad uđemo u neko računanje. Ja bih, prije svega, volio da naredni meč sa MZT-om odigramo dobro, i da odemo na naredno gostovanje u Evrokupu (Slask) kako treba, koliko god je moguće fizički svježi i oporavljeni, a iskreno se nadam i kompletni. Dakle, želimo da uđemo u neki normalan ritam, sa cijelom ekipom, na treninzima i utakmicama, pa da vidimo, stvarno, gdje smo tačno. Ponavljam, previše je rano da u ovom trenutku računam kakav će poredak da bude – kaže trener Budućnost Volija Vladimir Jovanović.

Košem Seta Hinrihsa, Hamburg je preuzeo vođstvo od finiša prve četvrtine (24:22) i nije ga više ispuštao do kraja. Zapravo, Budućnost je samo početkom druge dionice izjednačila na 24:24, a onda su gosti, od vođstvs 33:32, serijom 12:0, “pobjegli” na 47:33 i trasirali put ka pobjedu. Uzaludan je bio napor “plavih” u posljednjoj četvrtini, kada su prišli na tri poena zaostatka (65:62), jer je onda uslijedio skoro šestominutni košgeterski post (i uz neke promašene zicere pod košem), predug da bi se izbjegao poraz. Meč protiv Hamburga je samo “ogolio” probleme koji su očigledni, i koji nijesu neočekivani i nelogićni, s obzirom na to da je ekipa imala tek 15-ak dana zajedničkog rada, zbog odsustva osmorice reprezentativaca i kasno pristiglog Erona Vajta. Na kraju su se nadovezali i zdrvastveni problem Alfa Kabe i povreda skočnog zgloba Alekse Ilića..

– Mi nismo prošli zajedno taj pripremni period. Da se desilo drugačije, kao što bih ja volio da je bilo, onda bi sve ono što se učilo o sortu uopšte palo u vodu. Ja sam se nadao da će to da bude drugačije. Mekše smo ušli u meč, ali nije ta mekoća iz razloga što to nisu čvrsti momci, vjerujem da jesu. Jednostavno, ta potrošnja je bila prevelika, a mala rotacija, a to se prvo odrazi na preciznost, iako znam da to ne treba da bude slučaj ispod koša, ali i tu je potreban fokus – dodaje Jovanović.

Početak drugog poluvremena je obećavao više, jer je ekipe energetski izgledala bolje u odbrani. Međutim, napad to nije ispratio…

– Kada smo našli petorku koja je na našoj strani napravila jako kompaktnu odbranu, nismo sa tom petorkom uspjeli to da valorizujemo do kraja na kontrastrani, iako sam bio ostavio tu petorku, jer sam vidio da se oni dobro osjećaju na terenu.

Jovanović ističe da ima dosta posla da se stvari poprave.

– Iskreno, mi u svim segmentima kasnimo ili kaskamo, u košarkaškoj formi. Mi smo ispod nivoa na kome treba da budemo. A dodatni problem je što se, definitivno, malo poznajemo, bez obzira na 15 dana zajedničkih priprema. Imamo informacije jedni o drugima, ali se igrači malo poznaju između sebe. Dosta je tu problema, ali su oni rješivi. Treba vrijeme, ali niko neće da nas čeka, ni Evrokup, niti ABA ligi. A mi sad, ako možemo, treba da uskočimo u vozi sa, na primjer, nekom pojačanom energijom. Moraćemo da izvučeno nešto iz svakog igrača, i oni iz sebe, nešto dodatno što nam treba u ovom trenutku. Ne možemo da se naslonimo na gradivo, na trening, jer treninga nema dovoljno. A dva dana nakon MZT-a putujemo, itd…Vidjećemo – zaključio je trener Budućnosti.

Ne radujem se što sam Kabu toliko pustio da igra

Alfa Kaba je zbog bolesti, iz dva puta, pauzirao skoro 20 dana, i, u najavi Jovanovića za meč, nije ni trebao da bude u rosteru protiv Hamburga. Međutim, francuski centar je, na svoju ruku, došao da igra protiv Njemaca. Na terenu je proveo neočekivanih 20 minuta, tokom kojih je upisao šest poena (5-3 za dva), osam skokova i dvije blokade, te četiri izgubljene lopte, a promašio je oba slobodna bacanja na minus osam (70:62), nešto više od četiri minuta prije kraja.

– Ne radujem se što sam ga toliko pustio da igra. Ali, u pojedinim trenucima nam je trebala kontrola skoka, posebno kada smo “spustili” tu petork. I pored svog truda igrača, protivnički igrači su lako dolazili do lopte. Zato sam mislim da nam treba Kaba, osjetio sam da možemo u tom trenutku nešto da promijenimo, a Kamenjaš je u trećoj četvrtini već imao veliki minutažu. Mi smo uradili sve što je trebalo da Kaba bude na terenu, ali, sigurno, da nije preporučljivo to što sam ga toliko držao na terenu – iskren je Jovanović.