Još tri dana dijele košarkaše Sutjeske od starta sezone i meča u gostima sa Dečićem, u prvom kolu Prve A lige Crne Gore.

Izvor: ABA League j.t.d/Dragana Stjepanović

Kao i prethodne sezone, dvije prvoplasirane ekipe na kraju regularnog dijela izboriće plasman u ABA 2 ligu sljedeće sezone.

– Na papiru smo Podgorica i mi najkvalitetnije ekipe. Ali neće biti lako doći do cilja, a to je da budemo među prve dvije ekipe. Ostale ekipe će biti rasterećene protiv nas. Imamo obavezu da pobijedimo svaku utakmicu, kako bismo ostvarili cilj. Moramo maksimalno pristupiti svakom meču i to mora biti motivacija za momke. Ne smije doći do nekih neželjenih stvari – kazao je za klupski sajt trener Darko Vujačić, koji će i ove sezone voditi ekipu, nakon što je preuzeo kormilo u finišu prošle.

ABA 2 liga startuje 17. oktobra, a prvi ,,balon“ je na Zlatiboru. Sutjeska utakmicom protiv Podgorice otvara novu sezonu u drugom po rangu regionalnom takmičenju, dok će dva dana kasnije igrati protiv debitanta u ABA 2 ligi – TFT-a iz Skoplja.

– Da se ,,balon“ desio nakon memorijalnog turnira, mi bismo imali velike probleme, jer pet igrača nije treniralo. Nadam se da ćemo biti kompletni – i mi i ostale ekipe. Ako budemo kompletni, očekujem da napravimo iskorak u odnosu na prošlu sezonu. Neke stvari kroz pripremni period su naglasile da bi tako nešto i moglo da se desi. Sastavio sam ekipu kako sam želio i kako mislim da treba da igra. Za sada sve ide željenim tokom. Malo nas je zdravstveni bilten izbacio iz ritma, ali gledamo da oporavimo momke koji su posljednjih sedam-osam dana bili van trenažnog procesa i da protiv Dečića i na ,,balonu“ odigramo što bolje – dodaje Vujačić.

Već prvi ,,balon“ pokazaće kvalitet svih učesnika ABA 2 lige.

– Ni mi ni ostali timovi na prvom ,,balonu“ nećemo biti u najboljoj formi. To nije ni za očekivati u ovom periodu – iz utakmice u utakmicu treba da rastemo, da se uigravamo i tek će u drugom dijelu prvenstva taj željeni nivo doći do izražaja. Vidjećemo u prvom ,,balonu“ kvalitet svih ekipa i gdje smo mi u čitavoj toj priči. Onda malo realnije možemo sagledati stvari i naše ambicije, želje i ciljeve.

Sutjeska je pripreme za novu sezonu počela 21. jula, roster je sklopljen prvih dana avgusta, pa je ekipa imala više od dva mjeseca da se uigra za izazove u domaćim takmičenjima i ABA 2 ligi. U pripremnom periodu je odigrala osam kontrolnih utakmica (po četiri pobjede i poraza).

Odličan utisak ostavila je na Memorijalnom turniru ,,Ljubo Jovanović“ u Podgorici, gdje je u četvrtfinalu savladala SC Derbi, a u polufinalu protiv Budućnosti je vodila do finiša utakmice, a na kraju je izgubila poslije dva produžetka. Potom je uslijedio i poraz od Mornara u meču za treće mjesto.

– Zadovoljan sam prikazanim kroz prijateljske utakmice, pogotovo fizičkom spremom igrača. Gledali smo da pripreme počnu na vrijeme, da ekipa bude kompletna od prvog dana, da momke polako uvedemo kroz bazični dio priprema, da ih spremimo za veća opterećenja, koja su ih očekivala u prijateljskim mečevima. Uspjeli smo u tome. Prijateljski susreti su pokazali da smo fizički spremni, a da za ove druge stvari koje se tiču taktike treba malo više vremena. Ali sve zavisi od utakmice do utakmice, od zdravstvenog stanja igrača – ako budemo u kompletnom sastavu ova ekipa će dobro izgledati – zaključio je Vujačić.