Njegov tim je u sezoni koja se uskoro završava premašio sva očekivanja, a Nenad Stefanović je sa nama pričao o tome šta će se sve promeniti sa ulaskom u Ligu šampiona naredne sezone.

Srbija će naredne sezone imati tri tima u Evropi i dok će Crvena zvezda i Partizan igrati Evroligu, FMP će braniti boje naše države u FIBA Ligi šampiona.

Trener "pantera" Nenad Stefanović je bio jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone u ABA ligi i srpskoj košarci. Mladi stručnjak koji je nosio dres FMP-a u sezoni 2007/08 na početku sezone preuzeo je tim kome su mnogi prognozirali borbu za opstanak u ABA ligi.

Manje od godinu dana kasnije, sprema se za drugi meč finala Košarkaške lige Srbije i već pravi tim za Evropu!

"Niko od nas se ne bavi ovim poslom da bi imao najniža očekivanja. Nama su ciljevi bili vrlo jasno zbog svih promena u organizaciji, strukturi kluba, igračkom kadru i stručnom kadru i naravno da smo negde mi primarno očekivali opstanak što smo u najavi i pričali. Nismo neke veće ambicije izgovarali, makar ne javno. Sezona je na kraju ispala najbolja u poslednjih ko zna koliko godina, sa svim nekim stvarima koje su dobre. U smislu promocije mladih igrača, ali i nekih ljudi koji su našu igru okarakterisali kao dobru, gledljivu. U smislu rezultata budžet je bio smanjen u odnosu na prošlu godinu, a na sve to igramo i finale domaće lige i aplikaciju za Evropu", počinje Stefanović svoj razgovor za MONDO.

Kada su krenule da se nižu pobede, svima su ambicije porasle. Mlad i ambiciozan trener, sa jednim od najmlađih timova u ligi odavno je počeo da misli na mogućnost igranja još jednog takmičenja!

"Mi smo o toj Evropi pričali između sebe negde od polusezone, priželjkivali smo to. Ja kao trener uvek imam najviše ambicije, ne mogu da kažem da sam iznenađen. Naravno da sam to priželjkivao i da smo uložili mnogo rada da do toga dođemo. Ja sam osetio da u ljudima u klubu imamo veliku podršku tako da ne mogu da kažem da su i oni iznenađeni, ali naravno da smo prevazišli neka realna očekivanja", ispričao nam je Stefanović.

S obzirom da je FMP sjajno počeo sezonu i uspeo da ostvari čak 10 pobeda u prvih 12 kola, već na polusezoni se javila misao da bi mogao da krene da se pravi tim za eventualni izlazak na veliku scenu.

"Mi smo rano počeli da koncipiramo tim, negde na polusezoni. Naravno da dobar deo igrača koji su imali dobre sezone ima svoja očekivanja, a mi ne možemo da idemo van nekih naših okvira. Očekujem da ćemo do kraja juna sklopiti celu ekipu. Imamo neke znakove pitanja kod određenih igrača, nekima je istekao ugovor, mi smo im ponudili novi i očekujem da od 25. do 30. juna da ćemo imati ako ne celu ekipu, onda da će nam nedostajati jedan igrač", otkrio nam je prvi trener FMP-a svoje planove.

Za trenera je bitno da sklopi ekipu što šre zato što će naredna sezona početi ranije nego inače, ali i zbog nekih drugih stvari!

"Bilo bi lepo da ovo leto ne provedem sa laptopom na plaži. Nadam se da će se to ostvariti, ali i ako se ne desi ok, ništa strašno", kaže nam Stefanović u šali, pa objašnjava koliko zapravo kvalifikacije za Ligu šampiona pomeraju sezonu "pantera".

"Te kvalifikacije su dosta nezgodne, to je specifičan sistem takmičenja koji je dosta rano, najverovatnije između 15. i 21. septembra. Pričamo o jednoj fazi kada tim još nije uigran i mi ćemo iz tog razloga početi jako rano pripreme, već 1. avgusta će biti skoro svi igrači u Beogradu."

Pripreme će krenuti ranije, bitni mečevi u sezoni će se igrati već sredinom septembra, a dve osnovne stvari moraće da se promene da bi i naredna sezona bila uspešna poput ove.

"Razlika će biti što ćemo imati sastav od 15 igrača. Nećemo to širiti dalje od toga jer treba i da prođemo te kvalifikacije. Trudićemo se da zadržimo našu priču i dobru sliku, da dobar deo tih igrača budu mladi momci. Sigurno nećemo juriti da na 13. i 15. mestu u timu dovodimo igrače od 27-28 godina, već ćemo se truditi da to popunimo mladim momcima, kojih, čini mi se, već imamo dosta. Glavna razlika će biti u širini rostera i u prilagođavanju što se tiče organizacije treninga. Nećemo moći da treniramo koliko smo trenirali ove godine. Što je i normalno ako prođemo grupu i budemo imali zagarantovanih šest utakmica. Moraćemo samo da malo prilagodimo sve to. Dubina sastava i organizacija treninga biće dve najvažnije stvari. Opet nama je ABA liga važnija kada se podvuče crta, ali ako uđemo u tu grupu imaćemo najviše moguće ambicije", objašnjava šef struke "pantera".

Da li ovo znači da će FMP zapravo tražiti dva do tri nosioca igre i da se tim neće puno menjati?

"Ne mora da znači da ćemo juriti nosioce, znate ko su nam bili nosioci prošle godine – Džons, Nevels i Tasić. Za sada je samo Džons sigurno otišao, a dovedena je zamena za njega. Sigurno je da ćemo izvršiti korekcije gde treba. Nećemo nagomilavati igrače jer može da se desi da ne prođemo i šta ćemo onda? MIslim da ćemo ići sa tim da ostavimo što više igrača iz ove godine i da to dopunimo. Sa Frejzerom smo tu poziciju jedan rešili, a možda poziciju pet zatvorimo u narednih nekoliko dana kompletno", objašnjava mladi trener tima iz Železnika.

Poznato je da igrači mnogo više vole da igraju nego da treniraju i oni se sigurno neće "buniti" što igraju veći broj mečeva. Ipak, može li mladim igračima zafaliti treninga u ritmu od dva meča nedeljno?

"Što se tiče formata u Ligi šampiona, u grupnoj fazi je to šest utakmica i to nije neki veliki broj mečeva. Mi ćemo svakako imati veliku količinu rada u pripremnom periodu i to nije nešto što će nas poremetiti. To će biti dodatna škola za mlade igrače i dodatni benefit za klub. Da je to 20 utakmica ili ovaj sistem Evrokupa, onda bi mogli da pričamo o tome da gube dosta treninga. Naravno razumem pitanje, mladim momcima je po mom mišljenju sve bitno. Bitno je i da dobro treniraju, a bitno je i da igraju i ne mislim da nešto može da se deli šta je manje, a šta više važno. Ja se nadam da ćemo mi proći u tu grupu pa ćemo se sa zadovoljstvom prilagoditi tim situacijama."

Na kraju, nije samo tim porastao, nego i trener. Došao je kao mlad i perspektivan stručnjak, a sada ne samo da je bio u konkurenciji za trenera sezone sa Željkom Obradovićem i Dejanom Radonjićem, već će uskoro dobiti priliku za novo iskustvo. Igraće Evropu!

"Naravno da ja kao trener imam svoje ambicije. Kada sam dobio ponudu FMP-a, što je bilo tri stepenice iznad ranijeg angažmana, glavna ideja je bila da dam sve od sebe i da imamo dobru sezonu, Sam ulazak u Evropu je prvo povratak FMP-a na neke ranije staze, mi smo ranije igrali Evropu i ja sam igrao tu Evropu u FMP-u i mislim da je to dobar put za nas. Za igrače i stručni štab i za mene kao trenera to je iskorak koji ja pre godinu i po dana nisam mogao ni da verujem da će da se desi. Ali verujem da se uz predan rad i posvećenost i odnos prema poslu se neke želje i snovi brže ostvaruju", završava razgovor za MONDO Nenad Stefanović.

Tako sada čekamo kraj ove sezone, a već gledamo na narednu. Narednu godinu gde ćemo posle mnogo vremena moći da gledamo tri srpska kluba u Evropi. I dok će većina pažnje biti uperena na "večite" u Evroligi, FMP će dati sve od sebe da dostojno predstavlja Srbiju u FIBA Ligi šampiona.

U sezoni iza nas premašili su očekivanja mnogih, a kako sam Nenad Stefanović kaže – uz predan rad i posvećenost neki snovi se brže ostvaruju. Sledeći san je grupna faza FIBA Lige šampiona.

Ali pre toga FMP igra finale Košarkaške lige Srbije, a od 20 časova u Železniku gostuje Crvena zvezda!