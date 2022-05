Dok se čekaju pobednici evropskih košarkaških takmičenja, spremaju se promene i u budućnosti. Detalje je otkrio Patrik Komninos.

Dobiće Liga šampiona novog pobednika. Burgos, aktuleni prvak, je ispao, pa će tako bolji iz duela Manrese i Tenerifea doći do pehara. Na završnom turniru u Bilbau je Manresa bila bolja od Ludvigsburga (63:55), dok je Tenerife savladao Hapoel Holon (78:71). Za njih igra i srpski košarkaš Dejan Todorović.

Pred finalne borbe, za trofej i za treće mesto, izvršni direktor FIBA Lige šampiona Patrik Komninos je razgovarao sa predstavnicima medija i pričao je o raznim temama. Kako o samom fajnal-foru, tako i o ligi, planovima, idejama.

Pre svega je istakao zadovoljstvo zbog svega što je urađeno i što se završnica igra u Bilbau.

"Idem tačno godinu dana unazad, na isti dan, subota pre finala. Imali smo sličnu konferenciju u Nižnjem Novgorodu. Bile su potpuno drugačije okolnosti. Tokom tog sastanka, jedno od pitanja bilo je da li ćemo promeniti pristup oko organizacije fajnal-fora i prebaciti na neutralni teren koji nije vezan za neki klub. To jnje za nas bila važna odluka. Posle pet godina pravljenja prvih koraka, izgradnje fajnal-fora koji je vrh sezone, iako smo morali da organizujemo veoma izazovne 2020. i 2021. zbog KOVID, sada smo osetili priliku da istražimo opcije. Uspeli smo da predvidimo šta će se desiti ako poznajemo grad i domaćina. Doneli smo odluku i sada izgleda potpuno opravdana. Bilbao kao grad je baš ono što smo tražili. Nije vezan za neki klub ali je entuzijazam tu. Uspeli smo u onome što smo želeli, blagosloveni smo što učestvuju i timovi iz zemlje domaćina i to pomaže da se napravi lepa atmosfera", rekao je Komninos.

Naglasio je da je zadovoljan napretkom Lige šampiona i da će takmičenje nastaviti da raste, a jedno od neizbežnih pitanja ticalo se rata u Ukrajni. Zbog toga je jedan tim morao da odustane.

"Nažalost, tim koji je igrao dobro, Prometej, šampion Ukrajine, bilo je neizbežno da se povuče usred Top 16. Dobili su dve, izgubili samo jednu, ali su onda bili primorani da igraju van Ukrajine. Dakle, to je uticalo na naše takmičenje gde težimo sportskim principima, cenjenju rezultata. Prometej je imao sjajnu sezonu, eliminisao Hapoel Jerusalim, odlično krenuo u najboljih 16 ali je morao da prestane sa radom. Ostende, Kluž i Unikaha su nastavili tu grupu. Mi smo deo mnogo šireg okruženja na koje utiče nesrećna situacija na ovom kontinentu. Pratimo šta će sportske vodeće organizacije i FIBA odlučuju narednih nedelja. Pratićemo te odluke."

Već se razmišlja i o završnici naredne sezone.

"Prvo moram da kažem da je za sve veliko zadovoljstvo povratak u normalan život, ne samo za naše takmičenje, nego i za ceo svet sporta koji se oslanja na navijače. Razmišljamo i o budućnosti, nadamo se da ćemo objaviti domaćina fajnal-fora pre početka sezone. Zadovoljni smo što postoji niteresovanje, jer gradovi ne čekaju da vide hoće li se njihov klub kvalifikovati ili ne.

Klubovi su imali dosta uspeha u ovom takmičenju, pa je tako recimo Monako igrao u četvrtfinalu Evrolige, Virtus je sada u finalu Evrokupa...

"Imamo timove koji su izgradili ozbiljan nivo igrajući redovno. Jedan tim igra finale sada. Istorija Tenerifa se promenila, ali je konstantnim učešćem u Ligi šampiona postao stabilan. Monako i Virtus su promenili dosta toga i to je deo problema u evropskoj košarci. Ne postoji sigurnost, konstantnost, jasnoća kako će timovi učestvovati u Evropi. Imamo tu neizbežnu i nesrećnu situaciju svakog aprila, maja, juna gde timovi trguju, traže svoje najbolje opcije. Najčešće na osnovu ambicija i iskustva. Ove sezone smo imali tri od pet poslednjih šampiona Evrokupa. Oni koji su iz Evrokupa ušli u Evroligu imaju pravo na samo jednu sezonu, osim ako se ne plasiraš u najboljih osam. Ovi klubovi koji su se preselili iz Evrokupa govori o njihovim iskustvima. Mislim da brend može mnogo bolje da se proda ako postoji stabilnost. Moramo da gledamo kompletan eko-sistem. U Ligi šampiona je igralo 130 klubova koji su pravili svoju priču. Kluž je ono što Liga šampiona zapravo promoviše. Tri: sportski princip, otvorenost i postavljanje na međunarodnoj sceni. Kluž to predstavlja."

Priznao je da su postojali razgovori između FIBA i NBA lige. Spremaju se novi...

"Istina je da je od prošlog leta FIBA preuzela inicijativu, poslala je poziv Evroligi i NBA da se sedne za sto i da se konačno donese najbolji mogući način kako pristupiti ovoj situaciji u Evropi. Najvažnija poruka odatle je da se svi slažu da mora da se promeni. Niko ne kaže da je sve ovo sjajno, da komercijalno ima smisla, da svi zarađujemo mnogo. Niko to ne misli. Barem postoji konsezus oko toga da mora da postoji sigurnosr, jasnoća, važnost domaćih tkamičenja, internacionalnih takmičenja. To je korak napred. Želimo da nastavimo te pregovore. FIBA i BCL su jedan glas u tome, snažno želimo da se pronađe rešenje. Zadovoljni smo što je NBA prihvatio poziv da pomognu svojim iskustvom. Ja sam optimist da kada se ova sezona završi – jer su sada svi fokusirani da se završi – da opet sednemo i učinimo boljom evropsku košarku."

Ima jedan cilj za budućnost košarke.

"O budućnosti jedan aspekt za koji svaki želi je jasnoća! Ako to uspemo da omogućimo u narednim sezonama, da svi znaju šta je potrebno da se igra u evropskom takmičenju i kako to ostvariti, to bi bio sjajan korak. Nema toga sada. Juče na ručku sam imao klubove iz različitih eko-sistema da li možemo da igramo u Ligi šampiona. Ali, to nije način na koji bi trebalo da se dešava. Samo biti jasan – ako ispuniš uslove bićeš deo. Ili, ako imaš licencu to moraš da uradiš da bi igrao. Ali, svaki brodkaster ili marketing tražiće jasno kako sve izgleda. Verujemo da ćemo kroz ovu kolaboraciju napraviti takvo okruženje u evropskoj košarci. Jasnoća, kalendar, format, rast, komercijalno, sve to je važno za nas."

Jasnoća je jedna od stvari koja je bitna i za publiku.

"Divim se navijačima koji sada razumeju strukturu u evropskoj košarci. Teško je shvatiti da postoje četiri takmičenja, neki imaju licence, neki na osnovu domaćim takmičenja, neki potpuno nasumična selekcija. Moramo da shvatimo koji je idealan broj takmičenja i kako se u njih ulazi. Mi organizujemo samo dva od četiri takmičenja, ne mogu ja za sve da odgovorim. Zato i sedimo i trudimo se da nađemo pravu formu. Za navijače je teško da razumeju i samim tim ih je teško privući. Zato je FIBA i preuzela tu inicijativu u julu da pozove sve da se nađe najbolje rešenje. Kao navijač bilo kog sporta ne može da mi bude jasno kako klub može da igra kad i nacionalni tim. Više i više ljudi shvata da to ne može da pomogne da se promoviše igra. Jedva čekamo da ponudimo navijačima odgovore koje zaslužuju", zaključio je Komninos.