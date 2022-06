Evo koliko duguju, a koliko su od države dobili košarkaški i fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan.

Izvor: TV Pink/screenshot

Ministar finansija Siniša Mali otkrio je u jutarnjem programu TV Pink koliko je država pomogla KK Crvena zvezda i KK Partizan nakon burne finalne serije ABA lige.

Bilo je mnogo varnica između "večitih" rivala koji nisu birali reči u obračunu, pa je objašnjeno da je urađena detaljna analiza i da je maltene pomoć bila identična u prethodnih deset godina. Takođe, ministar finansija bavio se i dugovima najvećih košarkaških klubova koje Srbija ima.

"Krenimo od košarke, imamo analizu od 2012. do 2022. godine. KK Crvena zvezda je dobila 26 miliona evra, a KK Partizan 24,4 miliona evra. To je izbalansirana pomoć. Zvezda duguje 96,6 miliona dinara, a Partizan 649,7 miliona dinara. Ako im ne pomognete to je veliki problem, a vidite koliko duguju...", rekao je Siniša Mali.

Ministar finansija osvrnuo se i na fudbalske klubove Crvena zvezda i Partizan i njihove finansije.

"FK Crvena zvezda je dobio 17,6 miliona evra i 40,5 miliona od Gasproma, gde im je država pomogla. A FK Partizan je dobio 14 miliona evra i tu je velika razlika. Zvezda je dobila skoro 50 miliona više zajedno sa sponzorom i moramo da nađemo jakog sponzora za crno-bele. Zvezda za porez duguuje 859,7 miliona dinara, a Partizan 1.299.000.000. dinara. Crno-beli duguju mnogo više državi na ime poreza, ali moramo pod hitno da im nađemo jakog sponzora iz inostranstva", rekao je Mali i dodao da se na tome užurbano radi.