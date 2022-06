Stefan Marković je bio bitan faktor u pobedi Crvene zvezde protiv Partizana.

Stefan Marković ima poseban motiv kada igra protiv Partizana, ponovo je bio jedan od ključnih razloga uspeha Crvene zvezde protiv večitog rivala, ovog puta u petom meču finalne serije ABA lige (80:77)

Plejmejker crveno-belih je ušoa u igru na nešto manje od četiri minuta pre kraja, a u tom napadu je Kevin Panter pogodio trojku (69:70). Na drugoj strani je Marković odgovorio istom merom i to tako što je pogodio za tri preko Matijasa Lesora. Bio je to koš koji je podigao saigrače i pomogao im da dođu do konačnog trijumfa.

"Volim ja to tako, najdraže su mi te sa oko osam-devet metara preko ruke" našalio se popularni Pefi sa jednim navijačem dok je izlazio iz svlačionice posle titule.

Kevin Punter’ın üçlüğünü Stefan Markovic ile yanıt geldi!pic.twitter.com/iH4xScTebA — Euroleague Time (@euroleaguetime1)June 6, 2022

Nije prvi put da Marković rešava mečeve protiv Partizana ove sezone. Isto je učinio u Kupu Radivoja Koraća kada je u pobedi (85:68) dao 13 poena od čega tri trojke iz četiri pokušaja.

U "Pioniru" je u ponedeljak uveče dao sedam poena, jednu trojku iz dva pokušaja, ali verovatno ključnu za konačan ishod.