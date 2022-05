Dok u Americi ističu uspjehe srpskih košarkaških čarobnjaka, Vasilije Micić je pričao o odnosu sa Nikolom Jokićem.

Vasilje Micić je ponovo prvak Evrope. Sa Efesom je odbranio šampionsku titulu i došao do još jednog pehara. Sa 23 poena u finalu protiv Reala je bio najzaslužniji za uspjeh turskog tima.

Dobio je posle meča i nagradu za najkorisnijeg igrača fajnal-fora (MVP), a sa tom nagradom i evroligaškim peharom je došao na konferenciju za medije, a ondaga je trener Ergin Ataman u jednom trenutku oterao u svlačionicu.

Nije skidao osmjeh sa lica Mucić dok je oko vrata nosio mrežicu sa jednog od koševa iz "Arene" kao uspomenu na ogroman uspjeh i sve što je uradio sa klubom.

"Čestiam svojim saigračima, ovo je veliki uspjeh za nas, ne želim da zvučim pametno i da pričam mnogo. Nemam riječi. Ne mogu da vjerujem da smo uspjeli. Veoma sam srećan. Želim da se zahvalim svima koji su iz Turske došli da nam pruže podršku, oni su veliki dio ovoga, nadam se da smo ih učinili ponosnim, nadam se da ste uživali", rekao je Micić.

Srbija tako ima dva igrača koja su u dvije uzastopne godine osvajali MVP nagrade. Nikola Jokić u NBA ligi i Micić kao MVP dva fajnal-fora.

"Nisam blizak sa Jokićem, ima svoj poseban svijet, unikatan je. Poseban, skroman, ne znam kako je uspio u svemu, najbolji je igrač na svijetu. Kada god se čujemo, kratke su i iskrene poruke. Zajednički cilj nam je da predstavljamo svoju zemlju. Srećan sam i ponosan. Mi smo mala zemlja, prepoznaju nas, pozanti smo zahvaljujući njemu takođe. Podržavam ga, nadam se da sam uspio da pomognem sa ovakvim uspjehom."

Koliko je tačno da se njihovi uspjesi prepoznaju dokazano je i u subotu uveče, kada je poznati košarkaški portal "Klač points" (clutchpoints) na svojim zvaničnim društvenim mrežama objavio poruku kojom veliča njihov uspjeh. "Srpska košarka je trenutno na potpuno drugom nivou. Nakon što je Jokić obezbijedio drugu MVP nagradu NBA lige u nizu, Vasilije Micić je osvojio drugu uzastopnu nagradu MVP Fajnal-fora Evrolige, nakon što je u polufinalu dao odlučujuću trojku za pobjedu svog tima. Apsolutna dominacija!", navedeno je.

Zbog fenomenalnih Micićevih partija, sve više se priča o njegovom odlasku u NBA ligu.

"Rekao sam Šejnu Larkinu posle meča da bih mogao polako da bataljujem sve što se tiče mojih želja i uspjeha. Igrati u Beogradu, nemam šta da kažem. Mislio sam da je prethodni u Beogradu fajnal-for biti poslednji. Bogu hvala pružila se još jedna šansa, bio sam uspješniji. Nemam planove za budućnost. Imamo do kraja sezonu. Želim stvarno da uživam u trenutku. Ne znam da li bih prije kod svojih, sa drugarima, sa trenerima. Presrećan sam", kazao je Vasa.

Onda su konferenciju prekinuli njegovi saigrači. Došli su i "okupali" i Atamana i Vasu, isprskali su ih vodom.

"Jel bezbjedno da nastavim da pričam", nasmejao se Micić kada su saigrači otišli.

Novinare je zanimalo i šta razmišlja u prelomnim momentima mečeva. Protiv Olimpijakosa je dao trojku u poslednjim sekundama, sada je u finalu bio odličan.

"Mogu da pričam samo o sebi, ne znam šta prolazi kroz glavu saigračima ,posebno Šejnu. Ne razmišljam mnogo, čitam trenutnu situaciju. To je savjet od trenera Atamana, koji shvata šta znači igrati u trenutku. Možeš nekad da nađeš momenat, teško je rivalima da predpostave šta ćemo raditi. Trudim se da donesem najbolju odluku i to je to. Igramo spontano. Šutirao sam ovakve šuteve toliko puta u karijeri, možda djeluje da radimo nešto posebno, ali radimo u momentu, vjerujemo u sebe. Ne dolazim sa posebnim planom, naravno da pratim plan igre, ali odluke donosim u trenutku", poručio je Micić, koji će zauvjek pamtiti uspjeh u Beogradu ovog vikenda, kao što će i Beograd zapamtiti njegove časove košarke u Štark areni.