Neverovatne odluke Madriđana u poslednjim trenucima finala.

Dramatično finale Evrolige u Beogradu završeno je pobedom Anadolu Efesa protiv Real Madrida i nagradom za najboljeg igrača Fajnal-fora, Vasilija Micića.

Srpski plejmejker je u polufinalu dao trojku u poslednjoj sekundi, za pobedu protiv Olimpijakosa, a dva dana kasnije je u borbi za titulu ubacio je 23 poena i bio predvodnik ekipe u svakom pogledu.

Ovaj poraz će dugo boleti sve u Realu, a posebno niz pogrešnih odluka u završnici, zbog kojih nisu ni došli u situaciju da pokušaju da povedu. Poslednji koš na utakmici postigao je Serhio Ljulj na 45 sekundi do kraja, a onda je Real nizao loše odluke.

Efes je u završnici "držao" loptu duže od pola minuta, za to vreme iznudio dva "mala" faula, a Real sve to vreme nije pokušavao da uvede utakmicu u penal završnicu. Turski tim je držao loptu poslednjih 17 sekundi, a Real sve to vreme nije pravio prekršaj, već je dopustio Šejnu Larkinu i da šutne trojku iz ugla četiri sekunde pre kraja, koju je promašio.

I da je Real računao na to da će odbraniti taj napad, neverovatno je da nije bio svestan da mu i u tom slučaju ostaje samo tri sekunde da krene na koš novog-starog prvaka.

Jedan od onih koji su ostalii u šoku zbog takve Realove odbrane u završnici je i hrvatski stručnjak Aleksandar Aco Petrović. "Katastrofalna potrošnja dva mala faula do bonusa od strane Reala. Sami sebi su oduzeli vreme da imaju kvalitetan zadnji napad. Zadnji napad Efesa je trajao preko 30 sekundi!"

Finale je tako završeno trijumfom Efesa, dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope.