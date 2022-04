Mario Kasun je otvorio dušu i progovorio o odnosu sa Duškom Ivanovićem i drami koja mu se desila na jednom meču kada je igrao za Barselonu.

Izvor: Youtube/Podcast Incubator

Nekadašnji NBA centar i uzdanica reprezentacije Hrvatske Mario Kasun svojevremeno je važio za jednog od najperspektivnijih evropskih košarkaša.

Ipak u NBA nije uspeo da se nametne, a onda je došao u Barselonu. Iako ga je klub silno želeo, na kraju je itekako zuažalio zbog odluke da stigne u Kataloniju.

"Upoznao sam divne ljude, ali možda i najgora moja košarkaška odluka. Praktično me dovelo do smrti i do toga da se sa 28 godina prestanem baviti košarkom. Meni su svi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopata i idiot. On je van terena divna osoba, ali na terenu mu se spuste žaluzine", počeo je svoje izlaganje za "Podkast inkubator" Kasun.

Centar koga pamtimo iz ABA lige gde je nastupao u dresu Zagreba nije se slagao sa tadašnjim trenerom Barselone Duškom Ivanovićem. Naime, crnogorski stručnjak ga je "uzeo na zub" jer je to prvo leto proveo sa reprezentacijom.

"Meni je Duško Ivanović rekao da nisam u formi i da svako jutro idem u brdo i da trčim sat vremena pre treninga. Ja sam izgubio 12 kila u sedam, osam dana, prepolovio sam se. Na početku mi je pričao na našem, a posle samo na španskom", otkrio je on.

Čak i kada je bio povređen Ivanović mu nije verovao i terao ga je da povređen igra i trenira.

"Desila se situacija da sam mesec i po dana igrao, a noga me je tako bolela. To mi je Duško zamerio i rekao mi je da skinem steznik ili da me otera sa treninga", rekao je Kasun.

A onda se u sezoni 2007/08 srušio na terenu usred meča!

"On se iživljavao realno nada mnom. Bila je situacija prve godine umesto šest meseci vratio sam se za tri. On je mene poslao u drugu ekipu, a onda se u drugoj sezoni desilo to sa srcem. Vrhunska utakmica na Kanarima, ja nikad bolji, osećam se super, a ovaj se dere, jebe sve po spisku. Dobio sam neki mali udarac u prsa i samo mi je pao mrak na oči i spavanje. Stavili su me na nosila i u bolnicu", otkrio je on.

Operacija je bila dramatična, dok su doktori vršili zahvat na njegovom srcu Kasun je morao da bude budan!

"To se desilo Silvinju i još nekim igračima. Odem u bolnicu na operaciju, a tamo te ne uspavaju, nego ti umrtve telo. Moraš da budeš budan. Rutinska operacija, devet sati! A ja padam od umora, on me šamara da ne zaspim", ispričao je hrvatski košarkaš.

A uz sve to Ivanović ga je posle operacije srca naterao da se vrati na teren za samo nedelju dana!

"Jedini koji su me posetili u bolnici bili su Laporta i Zoran Savić. Oporavak je trajao sedam dana, Duško koliko me je voleo naterao da se vratim za nedelju dana. Sad kad razmislim, oterao bih ga u tri pm", završio je Kasun.