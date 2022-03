Odigrali su jako loš meč u ABA ligi, a trener je potpuno preuzeo odgovornost za to.

Izvor: MN Press

Košarkaši Splita ostvarili su prvu pobjedu u gostima ove sezone jer su u ponedeljak savladali Borac u Čačku, rezultatom 64:59 (18:18, 13:15, 19:12, 14:14). Dalmatinci su prvi put od raspada SFR Jugoslavije pobijedili kraj Morave i odmakli sa dna tabele pred finiš napete borbe za opstanak.

Nakon što je tim Marka Marinovića ubacio samo tri poena od sredine treće do sredine četvrtine, hrvatski klub je ostvario jako bitan trijumf i pobjegao Krki, koja je sada poslednjeplasirana sa skorom 4-17. Sa druge strane, Borac je i dalje siguran i ima četiri pobjede više od "fenjeraša", sa učinkom 8-13. Ipak, "Malininu" ekipu sigurno će zabrinuti to što je kod kuće ubacila manje od 60 poena, a mladi trener je bio veoma emotivan na konferenciji.

"Preuzimam potpuno odgovornost za ovaj poraz. Iskreno me je sramota. Ovo je sigurno u mojoj karijeri najteži poraz. Tri godine sam trener, ali ovo još nisam doživio. Nikad se nisam osjećao ovako bijedno. Ali za sve sam ja kriv. Izgleda da sam nedovoljno zreo kao trener. Odgovoran sam prema nekim ljudima koji ulažu u klub. Mislim da je ovo bilo veoma ružno. Predložiću upravi kluba da izvrši sve mjere koje su na raspolaganju i da se svi kazne, a prvi ja. Jesmo pobijedili osam utakmica i gotovo opstali u ligi, ali ovo danas je bilo mnogo ružno i nedopustivo. Moramo da analiziramo šta se desilo. Čestitam Splitu na odličnoj utakmici. On je došao sa jednim ciljem, da pobijedi. A to je i učinio", oštro je posle meča trener Borca kritikovao sve, počev od sebe.

Borac Split Izvor: YouTube/ABA liga j.t.d.

Trener Splićana Srđan Subotić je čestitao svojoj ekipi i naglasio da je presudila njena veća želja za trijumfom.

"Velika pobjeda za nas zbog situacije u kojoj smo došli u Čačak. Ali momci koji su bili zdravi i spremni odigrali su junačku utakmicu. Od samog početka se vidjela naša želja za pobedom. To je danas odlučilo. Kao i timski duh. Idemo dalje. Još nije kraj, ali smo napravili veliki korak ka cilju", rekao je on.

BORAC: Đoković, Ćurčić, Hejl 10, Sanadze 12, Lopez 13, M.Đ. Ćurčić 6, Tomašević 3, Pecarski, Marinković 8, Novaković 7, Todorović, Čarapić

SPLIT: Perković 16, Kedžo 8, Žganec 13, Čampara, Jukić 3, Kovačević 9, Džons, Šorter 6, Barič 9.