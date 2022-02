Njegov tim je izgubio, ali ističe da su ovakvi mečevi dragoceni.

Izvor: Youtube/screenshot/KK Mega Mozzart

Mega je povela na startu, uspevala da se drži tokom skoro celog meča, ali je na kraju Crvena zvezda odnela ceo plen.

Tim Vlade Jovanovića je kao i protivnik imao problema na poziciji centra, a to je na kraju po mišljenju trenera Mege odlučilo meč.

"Pre svega mi do početka utakmice nismo u kom ćemo sastavu da nastupamo. Prethodna dva-tri dana smo imali neke slučajne povrede Vujića i Balcerovskog na poziciji "pet". A to je pozicija koja je izuzetno potrebna s obzirom na veličinu Zvezde, posebno ako igra Kuzmić. Mi smo ipak odreagovali kako smo jedino mogli. Ušli smo sa jednim centrom i to je donekle odredilo utakmicu", naglasio je on.

Skok u napadu je na kraju odredio mnogo toga, pogotovo u finišu.

"Veći deo utakmice smo igrali sa dobrom idejom i u dobrom intenzitetu. Pali smo u dva-tri segmenta, a to je pre svega taj skok u napadu. Najviše u četvrtoj četvrtini", smatra Jovanović.

Čvrst tim Crvene zvezde nije uspevao da slomi Megu do samog kraja, ali je došao do pobede. Sada sledi priprema za naredne mečeve.

"Moram da kažem da je jako bitno da se odgovori na čvrstinu Zvezde što smo mi donekle i uradili, ali posle na smanjenu rotaciju pogotovo sa visokim igračima morali smo da uđemo u neke alternativne odbrane. Mom timu ostaje nekoliko dana da se oporavi, a onda putujemo za Crnu Goru na duel sa Studentskim centrom. Ulazimo u raspored koji će biti jako zahtevan za ovaj mlad tim, pogotov kad nismo svi zdravi", naglasio je Jovanović.

Na kraju je istakao da su ovakvi mečevi jako bitni za mlad tim i da njegovi igrači rastu iz meča u meč sa velikim ekipama.

"Mnogo je važno, stvarno je mnogo važno. Većina ovih momaka nema seniorsko iskustvo, ili su igrali juniorsku košarku ili neke seniore sa drugačijim ulogama. Svako iskustvo koje dobiješ od utakmica sa ekipama kao što su Partizan, Zvezda, Cedevita, Budućnost je dragoceno", završio je Jovanović.