Na kraju su presudili skokovi i poeni iz druge šanse, ali Mega se držala do poslednjeg minuta!

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je odigrala još jedan meč koji nije bio lep za gledanje, ali je ovoga puta pobedila!

Mega je na startu pokazala zube, uspevala je da ostane u meču, ali su na kraju poeni i skokovi Ognjena Kuzmića ispod koša presudili da crveno-beli upišu još jedan trijumf.

MEGA - CRVENA ZVEZDA 69:76





Crveno-beli su na ovom meču ponovo mučili muku sa šutem, pogotovo za tri poena. Veliki deo meča Mega je provela u zoni, a to nisu uspevali da kazne bekovi crveno-belih.

Sa samo četiri pogotka iz 25 pokušaja iza linije 6,75 meč je morao da reši neko iz unutrašnje linije, a na kraju je to bio Ognjen Kuzmić.

On je bio najefikasniji sa čak 17 poena i 6 skokova, od čega 5 ofanzivnih! Ispod koša je, pre svega defanzivno, blistao i Dejan Davidovac koji je kompletirao pozicije u Zvezdi. Do sada je igrao sve od 1 do 4, a sada je zaigrao i na petici i to punih dvadesetak minuta.

Maika Cirbesa nije bilo, Luka Mitrović jedva da je i ušao na teren, pa je veći deo meča Dejan Radonjić proveo sa Davidovcem na poziciji centra.

Iako je Karlo Matković bio najefikasniji na meču sa ukupno 20 poena, centar Mege je do tog učinka došao uglavnom kada su ga čuvali Mitrović i Kuzmić, a u prvoj četvrtini je postigao više od pola svojih poena.

Na kraju je osam ofanzivnih skokova više za Zvezdu bilo previše za mladi tim Mege da nadoknadi pa su crveno-beli iz Jerkovića otišli sa celim plenom.

MEGA: Vujić, Ruženjcev 3, Jović 9, Rudan 4, Uskoković 13 (5as), Kočović, Smit 2, Cerovina 2 (7sk), Matković 20, Đurišić 10, Simanić 6, Bogavac

CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Volters, Davidovac 8 (5sk), Mitrović, Lazić 7 (5sk), Kalinić 8 (5sk), Dobrić 11 (5sk), Holins 7, Ivanović 12 (6sk), Marković, Vajt 7, Kuzmić 17 (6sk)