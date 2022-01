Prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana je otvoreno pričao o finansijama,

Izvor: TV Prva/screenshot

Crvena zvezda se vratila na teren posle tri nedelje pauze i igrala dva neizvesna meča, a sada je gostujući na TV Prva Nebojša Čović istakao da će klub u narednim nedeljama izađi sa konkretnim finansijskim podacima.

Kako on navodi "otvoriće Pandorinu kutiju" i otvoreno govoriti o načinu svog finansiranja, ali i o konkretnim brojkama.

"U narednih 10 do 15 dana Crvena zvezda će napraviti jedan revolucionarni iskorak u smislu finansija i tih priča da smo državni projekat. Mada ja protiv državnog projekata nemam ništa jer su i Zvezda i Partizan klubovi koji simbolizuju Beograd i ovu državu", počeo je on svoje izlaganje.

Već sada je objavio neke podatke i otkrio koliko je novca potrošio klub u prethodne četiri sezone.

"Objavićemo određene podatke i kako se finasiramo i kakvi su okviri određenih ugovora da ne bi bilo prevare. Mi smo za poslednje četiri sezone za naknade igračima prosečno trošili po sezoni 2.900.000 evra. Naknade po sezoni za stručni štab bile su prosečno 598.000 evra. Naš prosek ukupnih naknada po sezoni poslednje četiri sezone je negde oko 4.268.000 evra", otkrio je Čović, pa stavio to u kontekst nekih bogatijih evropskih ekipa.

"To je smešno, Jedan igrač u Evroligi u nekim klubovima košta toliko."

Kada se sve stavi na papir Crvena zvezda je u protekle četiri takmičarske godine za plate igračima i stručnom štabu potrošila 17.000.000 evra.

"Ukupno za naknade za četiri sezone smo potrošili 17.000.000 evra, a to je otprilike srednji budžet po sezoni za neki evroligaški klub", smatra prvi čovek crveno-belih.

U tih 17.000.000 evra staju ugovori čak 73 igrača koji su prošli kroz klub.

"Interesantno je reći da je za te četiri sezone kroz naš klub prošlo 73 igrača, a najviše igrača smo imali u kategoriji plate između 150 i 200 hiljada evra, a to je 19. Sledeći su 14 igrača sa platama od 50.000 do 100.000 evra."

Dotakao se i pomoći države klubu sa Malog Kalemegdana. Crvena zvezda od države dobija otprilike trećinu svojih prihoda.

"Mi od države imamo 35 do 40 odsto budžeta, a naš najveći sponzor je Telekom sa oko 1.000.000 evra po sezoni. Nilsen, agencija koja se bavi istraživanjem javnog mnjenja i uticajem na sponzora, je došla do toga da Crvena zvezda telekomu na milion evra direktno donosi 3.000.000 evra", naveo je on.

Cilj svega je dodatna transparentnost, jer kako navodi, ipak je Crvena zvezda na neki način u vlasništvu građana ove države.

"Primarni razlog je da otvorimo nešto što zovemo Pandorinom kutijom. Mi smo udruženje građana, ali čijih građana? Ove države, nismo privatni klub i na kraju krajeva dobijamo neka sredstva iz budžeta, zašto bi naši ugovori bili tajni?", zapitao se on.

Dugoročni cilj kluba je stabilnost.

"Hoćemo da probamo da KKCZ vodimo tako da ne trošimo više nego što imamo. Nemamo nijedan jedini razlog zašto to ne bismo prikazali i neka ljudi konkretno znaju o čemu se radi", zaključio je on.