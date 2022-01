U interesantnom intervjuu za klupski sajt, lider Crvene zvezde otkrio je detalje povratka, ali i svog hobija, zbog kojeg ga možete videti u Novom Sadu sa penzionerima

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Povratak Nikole Kalinića u Crvenu zvezdu bila je prava transfer-bomba, a on je u razgovoru za klupski sajt otkrio kako je došlo do toga da se iznenađujuće vrati na Mali Kalemegdan iz Valensije.

"Bilo je nekoliko poziva, od Dejana Radonjića i Nebojše Čovića. Bilo je minimalnih pregovora, ali ta dva poziva su odlučila", rekao je on.,

Kalinić se nasmejao: "Odlučile su poruke 'Come to Red Star bro', šalim se", zastao je on.

"Doživeo sam neke spoznaje ili kako bih to mogao nazvati. Imao sam neka razmišljanja u vremenu korone i karantina, na stranu što sam se ostvario generalno karijerno i osvojio sve titule koje sam planirao da osvojim, medalje na Svetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama… Zaradio sam dovoljno novca i pomislio sam zašto se ne bih vratio bliže kući. Sada dolazimo o delu o karantinu i korona vremenu kada sam shvatio – ne daj bože da mi se dogodi nešto u porodici, roditeljima, sestri, babi… Želeo sam da budem malo bliže njima i dostupniji, da nisam u Španiji ili Rusiji. Ovako mogu da sednem u kola da dođem i to je motivacija, uz pozive Dejana Radonjića i Nebojše Čovića koje sam pomenuo. Video sam da se vratio Luka Mitrović i po mom mišljenju se stvorila dobra atmosfera. Prijatelji su mi tu na sat vremena, da li u Novom Sadu ili Subotici. To su sve stvari koje mnogo bolje shvatam, njihov značaj, mnogo bolje nego pre vremena korone kada sam sve olako prihvatao. Nije samo bitno da igraš negde i zarađuješ, već postoje i međuljudske stvari koje su možda i presudne u životu".

Nikola Kalinić u Crvenoj zvezdi sada ima ulogu lidera koja mu prija i predstavlja veliki izazov.

"Priča o pritisku je ispričana milion puta i to sam sa sobom raskrstio pre nekoliko godina. Šta je zaista pritisak i šta je sportski pritisak? Mislim da je stvar izraza i da je reč pritisak loša. Čitao sam intervju od jednog NBA igrača, mislim da je Demijan Lilard ili Kajl Lauri i on je rekao: 'Moja majka je radila dva posla da bi prehranila nas petoro i to je pritisak, a mi šta igramo da li ćeš da ubaciš ili nećeš'… sve su to lepe stvari. Treba osećati odgovornost i želju za pobedom, ali na kraju dana je sve to samo uživanje. Osećam veću odgovornost u razgovoru sa Radonjićem, to sam i želeo i jedan od razloga što sam došao. Želja da vidim da li to mogu i ostvarim se u ulozi koju do sada nisam imao", istakao je krilni igrač Crvene zvezde, a potom se osvrnuo na nekadašnju izjavu da je dres Crvene zvezde bio ostvarenje sna.

To je izgovorio kada je stigao prvi put u klub, u leto 2014.

"Tako sam se osećao i tako se osećam i dan danas. To me je možda i zakočilo u jednom periodu moje karijere kada ostvariš sve svoje snove i ciljeve. Rođen si u Srbiji, želiš da zaigraš za reprezentaciju i želiš da zaigraš u Zvezdi ili koji ti je već omiljeni tim. Onda ostvariš to sa 23, 24 godine i dođeš do barijere, pomisliš – šta sada i šta dalje ima? Na kraju dana sam se pronašao u svemu tome, leglo mi je", rekao je Kalinić.

Reprezentativac Srbije od nedavno ima još jednu sportsku strast, a to je šah.

"U poslednje vreme sam pokušao malo da se usmerim u tom pravcu, možda zbog viška vremena na telefonu po hotelima i aerodromima, shvatio sam da bih mogao da radim i nešto drugo što nisu društvene mreže i te stvari. Počeo sam da igram šah po malo i mislim da ide dobro. U Turskoj sam našao šahovskog majstora koji me je malo podučavao, ovde sam poslao mejl šahovskom klubu Crvena zvezda, tako da se nadam da ću pronaći neku školu da igram sa klincima koji su amateri ili da idem na individualne časove. Ponekad odem na novosadski Štrand da igram sa penzionerima i stvari koje čuješ od njih… od dnevnih, geopolitičkih do babe koja ga muči kući… Meni je to lepo druženje", rekao je Nikola Kalinić.