Ćavi Ernandez se prvi put oglasio od kada je ozvaničeno da se vraća kući!

Izvor: Profimedia / William Volcov / Brazil Photo Press

Legenda se vratila. Ćavi Ernandez (41) ponovo je u Barseloni, klubu u kojem je ponikao i u kojem je za 17 godina u prvom timu pisao istoriju i osvojio sve trofeje.

Ovog puta, slavni španski as dolazi na Kamp Nou kao trener, a njegove prve izjave o povratku kući novinari su dobili na aerodromu u Dohi, odakle je poletio za Barselonu u subotu ujutru.

"Radićemo do maksimuma. Na kraju, mi smo Barselona, mi smo najbolji klub na svijetu, a najbolji klub mora da pobjeđuje. Ne smijete da odigrate neriješeno ili da izgubite. Stoga, tu su maksimalni zahtjevi", rekao je Ćavi.

"Pokušaćemo da učinimo igrače srećnim. Moraćemo da radimo naporno i sa jasnim ciljevima da pokušamo da pobjeđujemo, naravno. Veoma sam optimističan i zaista nas očekuje naporan rad da bi stvari ispale dobro", dodao je on.

Ćavi je najavio da će odmah posle dolaska u klub pričati sa igračima.

"Na kraju krajeva, i ja sam doživljavao teške situacije, a ovo nije najbolji trenutak u klupskoj istoriji. Ali želim da objasnim šta je moja ideja. I naravno, da radimo na tome da stvorimo tim. Mislim da je sve u timskom radu i sa radošću čekam sve pred nama. Naravno, moraću da pričam sa njima, da bih vidio kako su. Veoma sam zahvalan (vršiocu dužnosti trenera) Serđiju Barhuanu na njegovom poslu, jer danas igraju utakmicu i to jako važnu (protiv Selte u gostima). Timski rad je najvažnija stvar", ponovio je Ćavi.

Legendarni vezista Barse svojevremeno je bio saigrač fudbalerima koje će sada voditi. To su Serhio Buskets, Đerar Pike, Serđi Roberto, Đordi Alba i Mark Andre Ter Štegen.

"To vidim kao prednost, to mi se već događalo u Al Sadu. Njih petoricu poznajem veoma dobro, igrali smo zajedno i vidim to kao pozitivnu stvar, jer znam kako rade, znam kakvi su ljudi i oni su kapiteni ekipe. Sve to je prednost", objasnio je Ćavi.