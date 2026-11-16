Srbija primila gol od Grčke u 69. minutu, udarcem rezerviste Jorgosa Masurasa

Izvor: MN Press

Reprezentacija Srbije gubila je u Volosu od Grčke golom Jorgosa Masurasa u 69. minutu. Golman Srbije Đorđe Petrović odbranio je veliki broj udaraca ka svom golu, a u ovoj situaciji ostao je "zapetljan" u maloj mreži svog gola.

Do tog momenta je "skidao" srpski golman sve što je mogao, ali i tome je došao kraj u Grčkoj. Kao što će, srećom, uskoro doći kraj i Ligi nacija, u kojoj srpska reprezentacija zna samo za poraze.

Pogledajte 00:38 Grčka Srbija gol Jorgosa Masurasa Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

Ovim golom Grčka je povela 1:0 i približila se pobjedi koja bi Srbiji bila podnošljiva, iako veoma neprijatna zbog skora 0-0-6. "Orlovi" će u slučaju da izbjegnu debakl igrati u baražu za opstanak u "A" diviziji Lige nacija - izvjesno protiv Bosne i Hercegovine.