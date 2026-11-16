Selektor Portugala Žorž Žezus komentarisao kontroverzne izjave Dolores Aveiro, majke Kristijana Ronalda

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Žorž Žezus, selektor Portugala, bio je ovog ponedjeljka upitan za izjavu majke Kristijana Ronalda Dolores Aveiro koja se javno radovala porazu reprezentacije bez njenog sina. Uz to, napala je Savez i selektora da su "prevarili" njenog sina.

"Zar sada treba da odgovaram majci Kristijana Ronalda? I moja majka isto... majka Kristijana Ronalda je gospođa koju veoma cijenim, i šta tu ima da se kaže? Majka je majka, tu nema šta da se mijenja, razumijem njene izjave”, izjavio je Žorž Žezus za televiziju RTP, a kasnije dodatno pojasnio svoj stav.

"Digla se buka? Istina je, ali majka je majka, i ja mogu samo da je poštujem, jer majka uvijek brani svoju djecu, do smrti. Ona je jedna veoma draga majka koja je mnogo patila kako bi podigla svoju djecu", dodao je on.

Ronaldo se povukao, ali tlo se još trese

Kristijano Ronaldo zvanično se povukao iz reprezentacije uoči novembarskog okupljanja, a poslije velikog i javnog sukoba sa selektorom Žezusom. Bez najvećeg Portugalca ekipa je doživjela ubjedljiv poraz u Bragi od Danske (1:4), koji je Kristijanova majka javno slavila, likujući pritom.

Portugalci će drugi meč u "post-Ronaldovoj" eri odigrati u utorak uveče protiv Velsa, takođe u okviru Lige nacija.