Fudbalski savez Srbije je bez predsednika, a UEFA i FIFA preuzimaju vođenje srpskim fudbalom. Kada će FSS dobiti novog predsednika i kako će se rešiti kriza?
Fudbalski savez Srbije (FSS) nalazi su u "limbu" pošto trenutno nema rukovodstvo, tako da su zbog specifične situacije morali da reaguju i UEFA i FIFA. Zakazana konstitutivna sednica Skupštine FSS otkazana je posle političkih promena u Srbiji i čak četvrti put za šest meseci došlo je do novog odlaganja što je bio alarm za Nion.
Prema pisanju "Sport Kluba", ponedeljak bi trebalo da donese odgovor na ključno pitanje kako prebroditi najveću krizu u istorji srpskog fudbala, pa prema najavama UEFA će poslati instrukcije o rešavanja aktuelne situacije.
Kad će FSS dobiti predsednika?Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved
Rukovođenje FSS-om će do održavanja izbora preuzeti UEFA i FIFA. Na njima je da obezbede fer i demokratske izbore, a da bi se do njih došlo - potreban je novi saziv Skupštine. Novog predsednika FSS-a izabraće novi skupštinskih saziv, bez ikakvog upliva politike, a očekuju se izbori od opštinskih do najviših nivoa vlasti u fudbalskoj Srbiji.
"Prema okvirnom roku, FSS bi predsednika mogao da dobije krajem aprila, ili početkom maja, naredne godine. Takav scenario sasvim je prihvatljiv i za ljude iz krovnih organizacija, specijalizovanih za rešavanje kriznih situacija. Do tada bi srpskom kućom fudbala upravljao supervizor iz Niona, u čijem opisu poslova će biti i priprema narednih izbora. Skupština iz 2026, najverovatnije, neće biti ni konstituisana", navodi se u tekstu Sport Kluba.
Ko će biti novi predsednik FSS-a?
Kad će FSS dobiti novog predsednika? Totalni reset srpskog fudbala čekaće se mesecima
Nemanja Vidić
Legendarni srpski reprezentativac, kapiten Srbije i Mančester junajteda, Nemanja Vidić već neko vreme se u javnosti spominje kao čovek koji bi mogao da spasi srpski fudbal. U otvoreni sukob sa FSS-om ušao je još 2020. godine, u saopštenju koje je tad dobro zatreslo temelje Kuće fudbala u Staroj Pazovi.
"Ceo sistem radi u interesu menadžera i funkcionera, a ne u interesu fudbala. Dozvoljava ljudima, blago rečeno sa sumnjivim biografijama, da zarađuju ogroman novac. Sistem koji smenjuje trenera koji se plasira na Svetsko prvenstvo?! Fudbaleri i treneri su osuđeni da sarađuju s takvim ljudima, jer su, nažalost, oni ti koji odlučuju o njihovoj sudbini. Uče decu da je za put do uspeha bitno ko je tvoj menadžer, a ko trener, jer kvalitet nije merilo, ni fudbalski, a ni ljudski", napisao je Vidić, između ostalog, tada u saopštenju koje je i danas aktuelno.
U međuvremenu, Vidić je okupio ljude oko sebe, poput Mirka Poledice, ušao je u Skupštinu, hteo i do mesta predsednika Fudbalskog saveza Srbije, ali se dan uoči izbora 2023. godine - povukao.
"Povlačenje kandidature ne znači da odustajem od srpskog fudbala. Verujem u svoj tim i našu viziju, kao i veliku pomoć koju ćemo dobiti od naših prijatelja iz vrha evropskog i svetskog fudbala. Ono što nažalost nije moguće da krenemo da radimo danas - moj tim i ja uradićemo, verujem, u bliskoj budućnosti. Sada to nije moguće", rekao je tada Nemanja Vidić koji je ostavio prostora da se u budućnosti predomisli.
Svi predsednici FSS-aIzvor: MN Press
Fudbalski savez Srbije imao je ukupno četvoricu predsednika od osamostaljenja Srbije, odnosno od 2006. godine, dok su dvojica bili privremeno na toj funkciji:
- Zvezdan Terzić (2006-2008)
- Tomislav Karadžić (2008-2016)
- Slaviša Kokeza (2016-2021)
- Marko Pantelić (2021)
- Nenad Bjeković (2021-2023)
- Dragan Džajić (2023-2026)