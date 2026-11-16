Fudbalski savez Srbije je bez predsednika, a UEFA i FIFA preuzimaju vođenje srpskim fudbalom. Kada će FSS dobiti novog predsednika i kako će se rešiti kriza?

Izvor: MN Press

Fudbalski savez Srbije (FSS) nalazi su u "limbu" pošto trenutno nema rukovodstvo, tako da su zbog specifične situacije morali da reaguju i UEFA i FIFA. Zakazana konstitutivna sednica Skupštine FSS otkazana je posle političkih promena u Srbiji i čak četvrti put za šest meseci došlo je do novog odlaganja što je bio alarm za Nion.

Prema pisanju "Sport Kluba", ponedeljak bi trebalo da donese odgovor na ključno pitanje kako prebroditi najveću krizu u istorji srpskog fudbala, pa prema najavama UEFA će poslati instrukcije o rešavanja aktuelne situacije.

Kad će FSS dobiti predsednika?

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Rukovođenje FSS-om će do održavanja izbora preuzeti UEFA i FIFA. Na njima je da obezbede fer i demokratske izbore, a da bi se do njih došlo - potreban je novi saziv Skupštine. Novog predsednika FSS-a izabraće novi skupštinskih saziv, bez ikakvog upliva politike, a očekuju se izbori od opštinskih do najviših nivoa vlasti u fudbalskoj Srbiji.

"Prema okvirnom roku, FSS bi predsednika mogao da dobije krajem aprila, ili početkom maja, naredne godine. Takav scenario sasvim je prihvatljiv i za ljude iz krovnih organizacija, specijalizovanih za rešavanje kriznih situacija. Do tada bi srpskom kućom fudbala upravljao supervizor iz Niona, u čijem opisu poslova će biti i priprema narednih izbora. Skupština iz 2026, najverovatnije, neće biti ni konstituisana", navodi se u tekstu Sport Kluba.

Ko će biti novi predsednik FSS-a?

Legendarni srpski reprezentativac, kapiten Srbije i Mančester junajteda, Nemanja Vidić već neko vreme se u javnosti spominje kao čovek koji bi mogao da spasi srpski fudbal. U otvoreni sukob sa FSS-om ušao je još 2020. godine, u saopštenju koje je tad dobro zatreslo temelje Kuće fudbala u Staroj Pazovi.