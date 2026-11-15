Crna Gora slavila 4:1 protiv Kipra u Limasolu, uz dva gola i dvije asistencije Nikole Krstovića.

Izvor: FSCG

Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je ubjedljiv trijumf protiv Kipra u Limasolu, savladavši domaćina rezultatom 4:1 u okviru C Lige nacija.

Izabranici Mirka Vučinića poveli su već u petom minutu, kada je Milutin Osmajić iskoristio sjajnu asistenciju Nikole Krstovića. Kipar je početkom drugog poluvremena izjednačio preko Pitasa, koji je bio precizan sa bijele tačke.

Ipak, odgovor „Sokola“ bio je brz. Marko Vukotić je u 58. minutu, na novu asistenciju Krstovića, vratio prednost Crnoj Gori i postigao prvi gol u dresu reprezentacije. Krstović je potom preuzeo glavnu ulogu i golovima u 68. i 83. minutu postavio konačnih 4:1.

Crna Gora je tako stigla do 16 bodova iz šest utakmica, čime je napravila veliki korak ka plasmanu u plej-of za Evropsko prvenstvo, ukoliko to prethodno ne obezbijedi kroz kvalifikacije.

Ovo je ujedno najubjedljivija pobjeda „Sokola“ u aktuelnoj kampanji Lige nacija.