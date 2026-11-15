Bivši trener Arsenala Arsen Venger odlučio je da se ne kandiduje protiv Đanija Infantina na izborima za predsJednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), prenijeli su danas engleski mediji.

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Arsen Venger je razmatrao mogućnost da se uključi u trku za čelnu poziciju svjetskog fudbala, ali je odustao od te namjere, potvrdili su izvori Bi Bi Si-ja.

Pozicija aktuelnog predsjednika Infantina uzdrmana je nakon reakcija javnosti i fudbalskih zvaničnika zbog neuspjelog plana o prodaji komercijalnih udjela na Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Venger, koji obavlja funkciju direktora FIFA za globalni razvoj fudbala, navodno je imao podršku Evropske fudbalske unije (UEFA), koja predvodi opoziciju Infantinu.

Odluka Francuza predstavlja značajan podsticaj Infantinu u nastojanju da osvoji četvrti mandat na čelu FIFA. Uefa se, međutim, nada da će pronaći alternativnog kandidata prije isteka roka za prijavu, koji ističe u srijedu.

Jedan od uticajnih predstavnika grupe koja se protivi Infantinu ocijenio je da je Vengerovo odustajanje "prava šteta", uz ocenu da je Francuz mogao da okupi veliki broj pristalica širom svijeta.

Prvi je kandidaturu, još u oktobru, najavio nekadašnji defanzivac Totenhema Ramon Vega, dok je namjeru da se kandiduje saopštio i počasni predsjednik Fudbalskog saveza Japana Kozo Tašima.

Ipak, prema informacijama Bi Bi Si-ja, Tašima još nije obezbijedio neophodnih pet nominacija nacionalnih saveza, iako i dalje pokušava da ih prikupi.

Venger se ranije distancirao od neuspjelog plana FIFA, istakavši da nije učestvovao u njegovoj izradi i da je za njega prvi put saznao iz medija. Naglasio je i da je povlačenje projekta bilo neophodno, uz poruku da vjeruje u nezavisnu FIFA koja radi u interesu fudbala, uz posvećenost transparentnosti i integritetu.

Infantino, sa druge strane, i dalje ima podršku saveza iz Južne Amerike, Afrike i Azije, a nedavno je izjavio da iza njega stoji "ubjedljivo velika većina" svjetskog fudbala.