Zinedin Zidan je spriječio Kilijana Mbapea da se povuče iz reprezentacije Francuske zbog povrede, postavljajući jasna pravila.

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Jedan od najboljih fudbalera svijeta Kilijan Mbape došao je na okupljanje reprezentacije Francuske s potvrdom o povredi zadnje lože koju je dobio od doktora Real Madrida, vjerujući da će to biti dovoljno da ne igra večeras od 20.45 u Milanu protiv Italije u Ligi nacija. Međutim, zaboravio je da selektor "trikolora" više nije Didije Dešan, nego Zinedin Zidan kod koga takve stvari ne prolaze.

Zinedin Zidan zna dobro kako u Real Madridu rješavaju ovakve stvari i nije nasjeo, tako da je Kilijana Mbapea spriječio da se ukrca u privatni avion koji ga je čekao. Bilo je smišljeno da donese dokaz i povuče se sa okupljanja, pa da potom privatnim avionom ode u Madrid, međutim Zizu mu to nije dozvolio.

Napeto između Mbapea i Zidana

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Prema informacijama iz Francuske, odnos između Zidana i Mbapea bio je napet i prije ove situacije. Napadaču Real Madrida nije se dopalo što je Zizu previše eksperimentisao u prve četiri utakmice na klupi Francuske u Ligi nacija, a odigrao je samo 59 minuta od promjene selektora. Na prvom meču protiv Turske, na kome je dao gol za pobjedu, povrijedio se i nije igrao u naredne tri. Htio je da izbjegne i duel sa Italijom i Turskom, ali je "natjeran" da makar ostane uz reprezentaciju.

Zizuova ideja je da Mbape pokuša da se oporavi za meč sa Turskom, želi da ga vidi opet u timu, pošto mu je vrlo bitno kako će se uklopiti u njegov sistem koji je drugačiji od Dešanovog.

Kako je igrao Mbape za Francusku?

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Drugi u izboru za "Zlatnu loptu" za 2026. godinu je do sada odigrao 107 utakmica za Francusku i dao je 67 golova, što znači i da je najbolji strijelac u istoriji državnog tima. Na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi dao je čak deset golova i postao je najbolji strijelac svih vremena na svjetskim prvenstvima (ima 22 gola).

Mbape inače ima samo 27 godina i jasno je da će još godinama igrati za reprezentaciju Francuske i da će nadmašiti brojne druge rekorde.