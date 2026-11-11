Dirk Kujt je donio pobedu Fenerbahčeu protiv Liverpula, ni to nije bilo dovoljno da ostane na klupi.

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Holandski stručnjak Dirk Kajt napustio je Fenerbahče i neće biti dio stručnog štaba novog trenera Emrea Belozoglua, saopštio je turski klub. Kajt je prije dvije sedmice imenovan za privremenog trenera Fenerbahčea nakon što je Ismail Kartal napustio klub.

„Naša priča je počela prije mnogo godina, a veza između nas nikada nije prekinuta. Bio si uz nas – najprije na terenu, a kasnije i pored njega. Svojom ljubavlju i posvećenošću kultnom prugastom dresu, zaslužio si posebno mjesto u srcima svih nas. Od srca ti hvala za sve što si pružio ovim bojama. Danas se opraštamo od tebe, ali tvoje mjesto u ovoj velikoj porodici ostaje nepromijenjeno – jer neki rastanci nisu pravi rastanci, već svjedočanstvo o vječnoj vezi. Želimo ti sve najbolje na tvom daljem putu“, navodi se na sajtu kluba.

Holandski trener je prethodno tokom igračke karijere nastupao za Fenerbahče od 2012. do 2015. godine. Fenerbahče se nalazi na šestom mjestu na tabeli turske lige sa 19 bodova, dok je u Ligi šampiona na 19. poziciji sa pet bodova.

Nedavno je sa Fenerbahčeom srušio Liverpul u Ligi šampiona (3:2), ali izgleda da ni to nije bilo dovoljno čelnicima kluba da ga ostave na poziciji šefa struke.

(TAČNO/MONDO).