Brajton nastavlja da briljira ove sezone i došao je do još jedne pobede u Premijer ligi, pa tako sada zauzima drugo mesto na tabeli.

Izvor: Anthony Hanc/Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brajton je golovima Dijega Gomeza i Paskala Grosa pobedio Brentford 2:0 (2:0) u desetom kolu Premijer lige i na reprezentativnu pauzu će sa drugog mesta na tabeli. Klub koji su mnogi otpisivali uoči ove sezone, zbog brojnih promena u igračkom kadru, igra verovatno najbolji fudbal u Engleskoj i kako sada stvari stoje - jedini je izazivač šampiona Arsenala.

Posle deset kola, Brajton je najbliži pratilac Arsenala i sada je na pet bodova daleko od njega, dok su iza Mančester siti (21), Liverpul (18) i sve neozbiljniji Čelsi (16).

Vidi opis Arsenal ima samo jednog izazivača za titulu: To nisu ni Čelsi, a ni Mančester siti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Graeme Wilcockson / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Anthony Hanc/Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ovog vikenda su i Čelsi i Mančester siti izgubili utakmice i deluje da imaju previše mana da bi mogli da izazovu Arsenal, ekipu koja ima daleko kvalitetniji roster. Siti je izgubio treću uzastopnu utakmicu, ovoga puta je Notingem forest slavio 3:1, dok je Čelsi izgubio od Sanderlenda (1:0). Jedino se Liverpul radovao protiv Kristal palasa (3:1), ali pitanje je koliko je tu samo do njih, a koliko do nekvaliteta kluba iz Londona.

Brajton je ozbiljan tim

Izvor: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi nemački trener Fabijan Hirceler u svojoj trećoj sezoni u klubu uspeo je da uprkos odlascima nosilaca napravi ekipu koja se ne plaši nikoga i "melje" protivnika kad god ima priliku. Tako se sada sve vrti oko Paskala Grosa, strelca četiri i asistenta još toliko golova, a sve bolji je i grčki napadač Kostulas koji je postigao tri gola ove sezone. Toliko imaju i Ajari i Hinšlvud, dok su po dva dali De Kujper, Gomez i Jalkuje.

Jako bitnu ulogu ima i mladi hrvatski štoper Luka Vušković koji je ovog leta stigao iz Totenhema za rekordnih 55 miliona evra, sve kako bi zamenio Jan Pola van Hekea koji je otišao u suprotnom smeru.