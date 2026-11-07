Lijam Delap je sa dva nevjerovatna pogotka sruši Mančester siti i produbio krizu tima koji je u seriji od tri poraza.

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Lijam Delap je zgazio Mančester siti! Notingem Forest je sa Nikolom Milenkovićem u timu savladao Siti 3:1 (2:0) uz nevjerovatnu partiju korpulentnog napadača.

Prvo je Žair postigao gol u šestom minutu da bi u 18. Lijam Delap zakucao loptu u mrežu. Dugo je bio u driblingu, nisu mu prišli štoperi Sitija, a onda je udarcem u suprotan ugao pocijepao mrežu rivala.

Imao je nekakvu nadu Siti kada je početkom drugog poluvremena Rajan Šerki pogodio za 2:1 u 52. minutu, ali je Lijam Delap u 73. minutu postigao možda i ljepši gol. Opet je zakucao loptu u suprotan ugao gola za konačnih 3:1! Uživajte:

Notingem Forest - Mančester siti 3:1 Izvor: YouTube/Arena sport

Šta se desilo na drugim mečevima?

Arsenal je uspio da pobijedi Hal uz mnogo muke 1:0 (0:0). Jedini gol na meču bio je djelo Martina Edegora u 72. minutu, dok je na meču Lidsa i Totenhema 1:0 (0:0) jedini gol dao Noa Okafor u 79. minutu. Fulam i Njukasl odigrali su 1:1 (1:1). Nakon vođstva Njukasla golom Džejkoba Marfija u 80. minutu Fulam je samo tri minuta kasnije izjednačio.

Nakon tri uzastopna poraza Mančester sitija Arsenal je siguran na vrhu sa 27 bodova, šest više od "građana". Brajton sada juri drugo mjesto i ako pobijedi preskočiće Siti. Čelsi i Eveton drže mjesta u Evropi, a na dnu su Sanderlend sa 5 bodova i Kristal Palas i Mančester junajted sa po 7.