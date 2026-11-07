Fudbalski klub Sutjeska odbacio je medijske navode da su igrači stupili u štrajk zbog neisplaćenih zarada i da su odnosi unutar kluba narušeni.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Fudbalski klub Sutjeska reagovao je saopštenjem za javnost povodom medijskih napisa da su igrači nikšićkog kluba stupili u štrajk zbog neisplaćenih zarada u prethodna dva mjeseca.

Iz kluba su demantovali navode o štrajku i narušenim odnosima, ističući da kasni samo septembarska zarada, i to iz tehničkih razloga.

Saopštenje šampiona Crne Gore prenosimo integralno:

“Povodom netačnih i zlonamjernih medijskih napisa koji se pojavljuju u pojedinim medijima uoči utakmice sa Petrovcem, FK Sutjeska – Nikšić ovim putem upućuje jasno i nedvosmisleno saopštenje za javnost.

Kategorično odbacujemo spekulacije o navodnom trajnom štrajku ili narušenim odnosima unutar kluba. Atmosfera između uprave, stručnog štaba, igrača i navijača nikada nije bila stabilnija, niti je zajednički fokus na ostvarivanju ciljeva kluba bio izraženiji. Izazove sa kojima se suočavamo rješavamo unutar naše kuće, kao što to čini svaki ozbiljan kolektiv.

Kada je riječ o finansijskim obavezama, ističemo da kasni isključivo septembarska zarada, i to iz tehničkih razloga koji su u procesu rješavanja i biće otklonjeni u najkraćem mogućem roku. Ovakve prolazne administrativne situacije normalna su pojava u poslovanju svakog kolektiva, pa tako i našeg kluba, i ni na koji način ne utiču na radni proces niti na stabilnost kluba.

FK Sutjeska ima najbolju ekipu u CFL, što iz nedjelje u nedjelju potvrđujemo na terenu, pod vođstvom našeg stručnog štaba na čelu sa trenerom Denisom Đorićem. Naš primarni, a u ovom trenutku i jedini cilj jeste borba za duplu krunu. Sve ostalo su propratne stvari koje prate svaki sportski kolektiv i koje će u hodu biti uspješno riješene.

Pozivamo navijače i kompletnu sportsku javnost da nam pruže podršku u nedjelju kraj Bistrice, jer nas interesuju isključivo teren, pobjeda i novi korak ka ostvarenju našeg cilja,” navodi se u saopštenju koje potpisuje Jovan Papović, direktor Sutjeske.