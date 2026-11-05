Dok Albert Rijera već nedjeljama priča priču o građenju tima za Ligu šampiona, Crvena zvezda je teškom mukom izbjegla novu evropsku blamažu. Tek u drugom minutu nadoknade je postigla pogodak za pobjedu (2:1) protiv Inter Eskaldesa, predstavnika Andore.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Trener Crvene zvezde Albert Rijera sa svojim timom je izbjegao još jednu evropsku blamažu i laknulo mu je zbog toga. Crveno-bijeli su na meču protiv Inter Eskaldesa na "Marakani" pobijedili 2:1 golom Jute Nakajame u nadoknadi vremena, nakon što su preokrenuli poslije vođstva Andoraca 1:0.

"Ovakve utakmice volim kao trener. Sve je došlo iz jedne akcije", rekao je Rijera, naglašavajući tako značaj isključenja Aleksandra Kataija.

"Ispali smo iz Evropa lige zbog crvenog kartona, a danas smo napravili iste greške, ako to radimo, ne možemo da sanjamo, to je važno".

Kada podvuče crtu, zadovoljan je samo sa tri boda i sa trudom igrača koji su završili meč. Sve ostalo mora bar tri puta bolje.

"OK je u smislu da je danas bio imperativ da pobijedimo i osvojimo tri boda, ali moramo da utrostričimo napor da bismo pobijedili. Imamo utakmicu u nedjelju (protiv Vojvodine u Novom Sadu od 19). Bar imamo tri boda u džepu".

"Ne možemo analizirati ovu utakmicu. Sa 10 igrača na terenu mijenjate način igre, igrači moraju da se dvostruko ili više trude... Moram da čestitam momcima koji su završili utakmicu, jer su dali sve. Da kažemo da su tri boda i njihov trud ono što bi trebalo istaći", rekao je Rijera.

(MONDO)