U trećem kolu Lige konferencija, Zvezda očekuje pobedu protiv Inter Eskaldesa, uz promjene u sastavu zbog povreda i suspenzija.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda večeras od 18.45 dočekuje Inter Eskaldes, ekipu iz Andore, u okviru trećeg kola ligaške faze Lige konferencija. Za sada, Zvezda nije ostavila naročito sjajan utisak u Evropi, osvojila je samo jedan bod u uvodna dva kola, tako da navijači čekaju prvu pobjedu i daleko bolju i konkretniju igru.

Inter Eskaldes nije ni blizu renomea ekipa sa kojima je Zvezda igrala u prethodnih deset godina u ligaškim fazama evropskih takmičenja, tako da se tri boda očekuju, a šta je to Albert Rijera spremio za navijače na stadionu "Rajko Mitić"?

U kom sastavu će igrati Zvezda?

Španski trener rekao je svojim igračima da ne sme da bude opuštanja protiv Inter Eskladesa i da ne smiju nikako da potcijene rivala, pa je to osnovni posao na kome je radio ove sedmice - uz uigravanje odbrane bez možda i najboljeg defanzivca ove sezone Stefana Gudelja. On je suspendovan, dok je Lukasen i dalje povrijeđen, pa će ponovo biti "tumbanja" u zadnjoj liniji koja je čini se i najviše promjena pretrpjela ove sezone.

Tako će na golu biti Mateuš Magaljaeš, a u zadnjoj liniji Veljković, Krunić, Nakajama i Ristić. Krunić će kao po običaju odlaziti u vezni red, a tamo će biti još i Gaštarov i Elšnik, odnosno ofanzivnije uloge imaće Ivanić, Kostov i Lučić. Mjesto u špicu napada rezervisano je za Bambu Dijenga.

Eventualno može da se dogodi da na ovoj utakmici priliku dobije Marko Arnautović, kako bi Bamba Dijeng bio sačuvan za vikend i meč sa Vojvodinom u Novom Sadu, što je uostalom i jedina dilema koju ima Rijera pred današnji meč.

Takođe, dobra vijest za njega je i da je Osmanu Bukariju istekla suspenzija, pa će čekati šansu s klupe kao i Čam, Abu Fani...

Dakle, da rezimiramo, ovo je sastav Zvezde: Mateuš - Veljković, Krunić, Nakajama, Ristić - Gaštarov, Elšnik - Lučić, Ivanić, Kostov - Dijeng.

S kim još igra Zvezda?