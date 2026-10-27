Vesli Fransa optužen da je trudnu suprugu prevario sa drugim djevojkama, čak i prostitukama.

Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Brazilski fudbaler Vesli Fransa, koji nastupa za Romu, prevario je nedavno svoju trudnu suprugu. Amanda Martins to je potvrdila na društvenim mrežama, optuživši Veslija Fransu za nevjerstvo - i to sa više djevojaka, od kojih su neke bile prostitutke, makar tvrdi ona.

O svemu je odlučila da progovori iako par već neko vrijeme ne živi zajedno i zvanično su razvedeni, pa je o detaljima prevare pisala u nizovima na Instagramu i iznijela je detalje koji su nevjerovatni.

"Nikada nisam mislila da ću na Instagramu govoriti o ovako važnom dijelu svog života. Riječ je o mom braku, a razlog je taj što sam oduvijek bila veoma povučena osoba. Ipak, zbog svih glasina koje čitam na društvenim mrežama i portalima, odlučila sam da objasnim šta se dogodilo", napisala je Amanda Martins koja sa Veslijem Fransom ima kćerku:

"Danas smo razdvojeni i Vesli može da radi šta želi. Nije me briga da li se zabavlja sa nekim. To više ništa ne mijenja, jer me nije poštovao ni dok je još imao obaveze prema meni. Nije me prevario jednom, dva ili tri puta, već bezbroj puta. Nije bila riječ o jednoj, dvije ili tri djevojke, bilo ih je mnogo, uključujući i prostitutke“, navela je u objavi.

"Sve sam vidjela na telefonu"

"To ne znam iz priča ili od drugih ljudi, već zato što sam vidjela sopstvenim očima. Imala sam pristup njegovom telefonu. Tokom tih susreta fotografisao se i snimao, pa sam sve prebacila na svoj telefon. Čak je i tada nosio burmu, bez imalo srama", rekla je bivša žena Veslija Franke.

"Kada bih primijetila da se nešto dešava, kleo bi se u Boga i našu kćerku. U početku nisam imala dokaze, pa je to bila njegova riječ protiv moje. Dala sam mu nekoliko prilika da prizna šta je uradio, ali nikada nije priznao", zaključila je ona.

Imala i mentalne probleme

Amanda Martins priznaje i da je imala problema sa mentalnim zdravljem zbog svog muža: "Počela sam da dobijam napade panike, što mi se nikada ranije nije dešavalo. U nekim trenucima sam čak krivila sebe. Mislila sam da je trebalo više da vodim računa o sebi kako on ne bi imao potrebu da gleda druge. Ali kada muškarac nije dobar, ništa drugo nije važno", zaključila je bivša supruga reprezentativca Brazila.

Ko je Vesli Franka?

Izvor: Youtube/AS Roma

Vesli Fransa (23) nastupa za Romu od 2025. godine, kada je stigao iz Flamenga za 25 miliona evra. Ove sezone odigrao je 10 utakmica na mjestu lijevog beka i doprinio je sa tri asistencije, a ljetos mu je pokvaren san da ode na Svjetsko prvenstvo s Brazilom - pošto se povrijedio uoči turnira.