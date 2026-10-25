Minhenski Bajern zabilježio je u nedjelju petu ovosezonsku pobjedu i vratio se na lidersku poziciju u njemačkom prvenstvu.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici Vensana Kompanija, koji nije vodio minhensku ekipu zbog bolesti, zabilježili su pobjedu na gostovanju u Frajburgu.

FRAJBURG - BAJERN 1:3 (0:2)

Sve je bilo praktično gotovo u prvih 45 minuta na stadionu "Evropa-Park", gdje su Bavarci stekli prednost od dva pogotka.

Najprije je u 16. minutu mrežu Mija Bekhausa pogodio Dajo Upamekano nakon sjajne asistencije Majkla Olisea, da bi pobjedu potvrdio Serž Gnabri u finišu prvog poluvremena.

Međutim, situaciju je ipak u 82. minutu bespotrebno zakomplikovao Tom Bišof, koji je nespretno reagovao na centaršut i pogodio vlastiti mrežu za smanjenje rezultata Frajburga - 1:2.

Ipak, do kraja je minhenski tim, koji je večeras s klupe predvodio Eron Danks, nije dozvolio domaćinu da izbjegne drugi uzastopni poraz.

Štaviše poslije greške golmana Bekhausa, koji je izgubio loptu na nekih 40 metara od svog gola, Olise je stavio tačku na nova tri boda bavarske ekipe - 1:3.

Gosti iz Minhena tako su se vratili se na prvo mjesto na tabeli, koje imaju zbog bolje gol-razlike u odnosu na drugoplasiranu Borusiju Dortmund.

(MONDO)