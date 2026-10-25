Hulijan Alvarez se izvinio navijačima Atletiko Madrida zbog svojih riječi tokom Svjetskog prvenstva, priznajući grešku u komunikaciji.

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Napadač Atletiko Madrida Hulijan Alvarez (26) izvinio se navijačima zato što je u toku ljeta javno tražio da ode. Izgovorio je te riječi u toku Svjetskog prvenstva u Americi, u pokušaju da "izgura" svoj transfer u Barselonu, koji se nije dogodio.

"Želio bih da se izvinim našim navijačima za riječi koje sam izgovorio tokom Svjetskog prvenstva. To je bila greška - i način na koji sam ih rekao i odabir trenutka u kojem sam ih izgovorio", izjavio je Alvarez u subotu uveče za Movistar.

Argentinac se u međuvremenu vratio u Madrid, priključio se ekipi i malo po malo počeo da se vraća na staro, iako je isprva bio dočekan zvižducima na "Metropolitanu". Ove nedelje bio je strelac u Ligi šampiona protiv Štutgarta (1:1), a u subotu uveče je donio pobjedu Atletiku protiv Deportiva iz La Korunje.

"I ja bih se naljutio na sebe"

"Pogotovo (želim da se izvinim) zato što razumem zašto su navijači bili ljuti. I ja bih se naljutio da sam navijač. Još više imajući u vidu koliko su me podržavali. Bili su veoma velikodušlni i to zaista cijenim. Takođe želim da zahvalim ekipi jer su me podržavali sve vrijeme".

"Postepeno se osjećam bolje. Zahvalan sam svim saigračima jer su bili uz mene. Radim na tome da napredujem. U poslednjih nekoliko utakmica osjećam se bolje, i fizički i sa loptom. Želim da pomognem ekipi i dam sve od sebe", rekao je Alvarez

Hoće da preokrene situaciju

Atletiko Madrid se Alvarezovim golom i pobedom protiv Deportiva primakao vodećoj Barseloni na samo dva poena zaostatka uz odigrani meč više, a sve pred nedeljni "El Klasiko", Barselona - Real od 21 čas.

"Kada se osjećate dobro u životu, to se vidi na terenu. Iako smo profesionalci, sve utiče na nas. Osjećam se dobro i spremno da se borim za sve. Nadam se da ću, uz naporan rad i skromnost, uspeti da preokrenem ovu situaciju", rekao je Alvarez, koji je pod ugovorom sa Atletikom do 2030.