Najiskusniji reprezentativac Srbije Dušan Tadić pod znakom pitanja za Njemačku i Grčku u Ligi nacija.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Dušan Tadić povrijedio se na utakmici svog NEC-a i Levskog (1:1) odigranoj 15. oktobra i zbog toga je neizvjesno da li će igrati za "orlove". Narednog mjeseca Srbiju očekuju još dvije jako važne utakmice u Ligi nacija, koje će odrediti da li su "orlovi" A" ili B divizija, odnosno ključne su za raspored po šeširima uoči žrijeba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, tako da je jasno zašto je Tadić neophodan.

Njega nije bilo na meču protiv Fortune Sitadrd tokom vikenda, upućen je i na dodatne preglede, a za sada nije poznato koliko dugo će odsustvovati. Jedino što je poznato je da je u pitanju povreda lista.

Vidjeli smo tokom septembra i oktobra koliko je Tadić važan za reprezentaciju Srbije i bio je jedan od najznačajnijih igrača, posebno kada se radi o organizaciji napada. Već u prvim minutima po povratku u državni tim upisao je asistenciju za Andriju Živkovića protiv Grčke, dok je pružio dobre partije i u ostalim mečevima.

Srbija nema bodova poslije četiri kola, ali i dalje ima šanse za opstanak, ako ne bude među dvije najgore ekipe u "A" diviziji Lige nacija, gdje su trenutno Turska i Češka: