Trener Crvene zvezde Albert Rijera ljut izašao pred novinare poslije dramatičnog poraza od Lugana u Švajcarskoj.

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Nakon poraza Crvene zvezde od Lugana 2:3, Albert Rijera izašao je pred novinare ljut na sudiju Florijana Badštubera, koji je bio glavni arbitar u Švajcarskoj. Španac je tražio od kluba da inicira istragu rada njemačkog sudije, ljut zbog toga što je dosudio penal u 89. minutu kada je Zvezdin štoper Mahmudu Bađo rušio protivnika sa obje ruke u kaznenom prostoru.

"Zbog penala nismo u Ligi Evrope, zbog penala nismo pobijedili večeras. Ne pričamo o fudbalu. Ovo je moj klub. Posvećen sam mu. Želim da se takmičim. Mora da se istraži, možda UEFA ne želi nas u Evropi. Ako ne želi, nek kaže zašto?", kazao je Španac.

Igru svog tima opisao je jednom riječju: "Masterklas!"

"Ovo je bio masterklas, postojao je samo jedan tim na terenu. Nisam zadovoljan kako smo fizički izgledali, ali ne možemo da pričamo o fudbalu kada najbitnije stvari nisu o fudbalu", dodao je on, vrativši još jednom priču na Badštuberovo suđenje.

Propuste (prije svega defanzivne) svojih igrača je pravdao i branio, ističući da stoji iza njih. Ocijenio je da bi i gol Bambe Dijenga udarcem iz zicera u 81. minutu sigurno riješio pitanje pobjednika. I na tom mjestu opet počeo o sudiji.

"Ako igrači igraju kako sam im rekao, greška je moja. Nazovite to greškom trenera, nemam problem sa tim. Veoma sam zadovoljan igrom mojih momaka. Imali su pravi pristup, kontrolisali su sve na terenu. Imali smo priliku preko Bambe da riješimo meč. Mnogo je pozitivnih stvari.Povređuje me šta nam sudije rade u Evropi na posljednje dvije utakmice, to ne mogu da prihvatim. Čestitao bih da su bili bolji", kazao je Rijera.